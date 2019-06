Missa inte

Vi tipsar om tre saker som händer i veckan.

Ungt blås

På tisdag har Kalmar kulturskolas blåsorketser sin konsert i stadsparken.

Nationaldagen

6 juni är inte bara tårta och flaggor, utan det är mycket annat som händer. Det är spelmansstämma i Krusenstiernska trädgården, det är ponnykampen på Kalmartravet och så är det förstås Motorhistoriska dagen, och i Kalmar är det då cruising med utgångspunkt från Skeppsbron.

Dansfest

Det är dags för Kalmar Dancing Days. Festivalen pågår från onsdag fram till tisdag. På söndag byggs Larmtorget om till ett stort dansgolv. På fredag är det gratis workshop och socialdans vid havet under rubriken Fox at the beach.