Missa inte: Sonja, Stadsfest och matmarknad

Foto: Cecilia Oscarsson

Den här veckan händer det mycket i Kalmar! Stadsfesten drar i gång på torsdag, men innan dess kommer Sonja Aldén till Larmtorget.

Folkkär svensktoppstjärna

Sonja Aldén är känd från Melodifestivalen där hon medverkat flera gånger, både som artist och låtskrivare. Hon har dessutom haft hela sju låtar på Svensktoppen. På tisdag framträder hon på Larmtorget, där även lokala Dimpker Brothers spelar.

Stadsfesten drar i gång

Under tre dagar bjuds på massor av musik till exempel Eva Eastwood, kl 18.00 på torsdag på Larmtorget som efterföljs av Atomic Swing 21:30. På Stortorget uppträder på torsdagen Måns Zelmerlöw, Sandro Cavazza och Lisa Ajax m fl som kommer med Rix FM kl 19.00, Wilmer X på fredag kl 18.00, Molly Sandén, fredag kl 21.00, på lördag Vilma Flood kl 20.00 och Moneybrother lör 21.00. Det blir också en massa annat kul som Kalmar by gummibåt på Systraströmmen kl 11:30 på lördag och dessutom teater, sport, stand up, dansfest, konstutställningar, modevisning, prova på cirkus och mycket annat, till exempel de arkeologiska utgrävningarna som du kan läsa om här ovan. Se hela programmet på kalmarstadsfest.se.

Italiensk matmarknad

Den italienska marknaden är också en del av Stadsfesten. I år kommer den hållas i Stadsparken torsdag till lördag kl mellan 11.00-23.00.