Misshandlade mamman när hon inte hade slöja

Den 22-årige mannen var förbittrad på sin mamma och undrade varför hon inte hade slöja. Han slog till henne med knytnäven. Nu döms han till två månaders fängelse.

Den unge mannen har dömts vid 13 olika tillfällen. Han bedöms emellertid som fullt psykiskt frisk.

Han blev första gången föremål för myndigheternas intresse i samband med den stora branden i Berga 2011. Han fanns med i det gäng som identifierades som inblandade i händelserna som föregick branden och omhändertogs som 15-åring enligt LVU.

Han frikändes emellertid av Kalmar tingsrätt den gången.

Sedan har det emellertid blivit flera domar. Han har dömts för att ha attackerat en barberare med en cykel och slagit honom i ansiktet. På länssjukhuset hotade och ofredande han personalen, skrek könsord mot en sköterska och dödshotade en annan. Han besökte då akuten efter att ha blivit knivhuggen i hjärtat i Berga centrum.

I slutet av 2018 dömdes han för 21 olika brott till fängelse i 16 månader. En av punkterna var då att han i oktober 2017 överfallit sin pappa, slagit honom i ansiktet och jagat honom på en åker skrikande ”Allahu Akbar”.

Hovrätten ändrade emellertid fängelsestraffet till skyddstillsyn. Den unge mannen försattes på fri fot och istället för fängelse fick han skyddstillsyn och skulle genomgå Kriminalvårdens behandlingsprogram One to one.

22-åringen har kontaktförbud vad gäller pappan från den 30 april i år till 30 november.

Trots det sökte han upp pappan den 24 juni i år. Han ringde till pappan och befann sig utanför föräldrarnas bostad, men dörren öppnades inte. När den unge mannens mamma lämnade bostaden för att gå till jobbet, var sonen fortfarande kvar utanför och hon sökte upp honom.

De båda pratade och 22-åringen sa att han ville prata med sin pappa. Mamman sade att det inte gick. Sonen blev efter hand allt mer aggressiv. Han krävde att hon skulle sätta sig och inte gå till jobbet och frågade varför hon var rädd för sin son.

Han blev riktigt arg och frågade varför hon inte bar slöja. När hon reste sig tog han tag i hennes hand och gav henne ett slag med knuten hand mot ögat.

Mamman lyckades slita sig loss och försökte springa mot säkerheten i bostaden. Sonen hann emellertid upp henne och började slita och dra i henne. När pappan sprang ut började sonen förfölja honom istället.

Det hela slutade inte förrän polisen kom på plats.

Den 22-årige mannen har erkänt händelseförloppet. Men han säger att han slog mamman bara för att han såg att hon hamnat i ett chocktillstånd av rädslan att se honom. Han säger att han bara ville tala med föräldrarna och är djupt ångerfull.