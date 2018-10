Mitt alternativa liv i en koja i skogen

Ofta tänker jag på hur galet privilegierade vi är här i Sverige. Hur fint många av oss bor, hur hög standarden är och hur jämställda vi är här till skillnad från så många andra länder. Ibland tänker jag tanken ”tänk om jag fötts i ett annat land, hur hade min liv sett ut då?” Men oftast stannar tanken där för att det är för jobbigt att ta in. Ta in det faktum att jag hade kunnat leva ett liv i total misär och fattigdom. Ett liv där jag var förtryckt och jagad.

Så istället tänker jag ofta på hur det hade sett ut om jag levde ett annat liv, fast här i Sverige. Ett friare liv som bara jag bestämde över. Efter att ha sett ”Kalle och Britas sex liv” på SVT började mina tankar dra iväg på riktigt.

Programmet går ut på att Kalle och Brita Zackari Wahlström besöker människor som valt att leva sina liv långt utanför normen och nine to five- vardagen. Programmet greppade tag i mig, hårt. Det var något speciellt som hände i mig när paret besökte en man som arbetade som sjuksköterska i Göteborg. Han verkade vara en helt vanlig kille, tills dess att man fick se att han bodde i ett tält, året om - frivilligt. Han hade sagt upp sin lägenhet, sålt alla möbler, köpt ett tält och flyttat in alla sina ägodelar i en ryggsäck.

När vi andra slutar jobba och åker hem och slänger oss i soffan, trycker i oss chips och kollar på tv, letar han rätt på en plats i skogen som blir hans hem för natten. Ibland lagar han mat ute, men oftast äter han på restaurang, går på bio eller fikar med vänner när arbetsdagen är slut. Allt detta har han har råd med eftersom han inte har någon hyra, elräkning eller bredbandsavgift som måste betalas var eviga månad. Han berättade också att han mådde så mycket bättre och kände hundra procent mer lugn i själen av att vakna upp i skogen varje dag och vara fri.

Jag blev så jävla inspirerad. Nu är det dock så att jag är sjukligt mörkrädd, harig och dessutom ganska så opraktiskt lagd, så just tältlivet kanske inte skulle passa mig. Men jag har alltid dragits till skogen, friheten och mörkret, trots att man kanske inte kan tror det. Jag började fundera på hur jag skulle vilja leva mitt alternativa liv, långt bort från normer. Och jag kom på det! I en koja i skogen.

Nu tänker ni att det har slagit slint. Min kille tänkte samma sak ” Men du gillar ju att ha det fint hemma, köpa snittblommor och mysa med tända ljus” sa han. JA, absolut. I det här livet jag lever nu älskar jag det. Men om jag hade valt att leva mitt andra liv, i någon slags koja eller rustik stuga i skogen hade jag inte brytt mig och snittblommor och doftljus (kanske lite om värmeljus bara). Jag ser mig själv leva som en blandning av en sekelskiftesmänniska och jägare, tillsammans med min kille och vår hund. Vi lagar mat över öppen eld (fråga mig inte hur vi får tag på maten för så långt har jag inte kommit än), eldar någon liten brasa för att hålla värmen och duschar genom en sådan där ”skogsdusch” gjord av en gammal pet-flaska med hål i.

Dagarna spenderar vi genom att vandra i skogen, leka med hunden, plocka svamp, och på kvällarna sitter vi inne i vår lilla stuga (som är skitsvår att bryta sig in i) och hör vinden vina utanför. Detta är alltså ett (av flera) drömliv för mig. Osäker däremot om verkligheten lever upp till detta. Får inte glömma bort möjliga hinder på vägen som snöstormar, insekter, saknaden av rinnande vatten, privatliv, toalett, värme, tvättmaskin och överlevnad. Får ta ett tankevarv till i soffan innan jag sätter planerna i verket och säger upp mig och börjar bygga en alldeles egen, inbrottssäker, isolerad koja i något coolt träd i skogen.