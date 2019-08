Mixar Beatles med Bach och ABBA

Vad har Björn & Benny, Bach och Beatles gemensamt? Den frågan besvaras på söndag vid konserten De fyra B:na på Kalmar slott.

Efter succéerna med Henrik VIII spelade aldrig med Beatles, Shakespeare in love with the Beatles och Larmar och gör sig till på Abbey Road där Beatles musik kombinerats med andra kompositörer på nya och oväntade sätt är det nu dags att kombinera barockmusik med pop. S

vindlade musikaliska äventyr utlovas av Anke Decker, flöjter, Bengt Eklund, gitarr, Christer Svensson, piano, Jill McVitty Östborg, sång och rytminstrument, Konstantin Shakov, fiol samt Rickard Ekström, bas.

Arrangör är Kalmar slottskyrka, Svenska kyrkan i Kalmar, och platsen är Gröna salen, Kalmar slott klockan 19 nu på söndag.