Moneybrother och Eva Eastwood till stadsfesten

Foto: Andreas H. Nilsson / SvD / TT

Två ytterligare artister, Moneybrother och Eva Eastwood, är klara för Kalmar stadsfest 2019.

Ludvikasonen Anders Wendin, känd som Moneybrother, slog igenom under tidigt 2000-tal. Bland annat genom att 2001 spela på Hultsfredsfestivalens demoscen 2001. Det stora genombrottet kom 2003 med albumet Blood Panic som belönades med en Grammis för bästa rockalbum. Sedan dess har det blivit ytterligare sex album och under 2017 medverkade Wendin i tv-programmet Så mycket bättre.

Moneybrother kommer uppträda på stora scenen på Stortorget på lördagen den 10 augusti.

Örebrodottern Eva Eastwood, egentligen Östlund, är sångerska och låtskrivare inom rockabilly och rock. Hon inledde sin karriär i USA och erbjöds ett skivkontrakt redan 1997. Men i stället flyttade hon hem till Sverige och startade bandet Eva Eaastwood and The Mayor Keys. Det stora genombrottet i Sverige kom 2005 då hon uppträdde på Allsång på Skansen. Förutom sitt eget artisteri har hon skrivit mer än 800 låttexter, bland annat till The Boppers, Jerry Williams, Larz-Kristerz, Linda Gail Lewis, Lalla Hansson och Berth Idoffs.

Eva Eastwood uppträder på Larmtorgets scen på torsdagen den 8 augusti.