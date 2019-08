Mortensen summerar årets Ironman

Under lördagen fick många av deltagarna i årets Ironman Kalmar höra Björn Mortensen säga de magiska orden: ”You are an Ironman”. Han själv beskriver mötena vid målgången som den stora höjdpunkten.

Foto: Tomas Löwemo

Hur skulle du sammanfatta årets Ironman?

– Jag skulle vilja sammanfatta det med att det var ett väldigt bra evenemang. Det var mycket människor, glada människor, bra resultat och ett väder som var på triatleternas sida, speciellt under cyklingen. Trots att det under eftermiddagen blev lite kyligare var det hela tiden fullt med folk ute på stan.

Vad tycker du om publiken här i Kalmar?

– Jag sa någonstans att det är alla invånare i regionen som är den enade kändisen mot omvärlden. Det spelar ingen roll hur mycket du tjänar, vad du arbetar med eller vem du är utan det är vi tillsammans som förmedlar den häftiga känslan.

Vad var lördagens stora höjdpunkt för dig?

– Det är alla ögon, jag kommer aldrig kunna säga något annat än det. Jag får ta emot så mycket olika livsöden. Jag ryser nu när jag pratar om det, det är så mycket känslor. Att få säga ”You are an Ironman” när deltagarna springer in vid målgången är helt otroligt.