MSB varnar för extrem brandrisk i Kalmar län

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Många brandmän från Kalmar län reser norrut för att hjälpa till i bränderna. Samtidigt varnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för extrem brandrisk i Kalmar län.

På en presskonferens på söndagen pekade MSB specifikt ut Mälardalen och Kalmar län som högriskområden för nya skogsbränder de kommande dagarna.

SMHI har utvidgat sin klass 2-varning för extremt höga temperaturer och brandrisk till att även omfatta Kalmar län. Enligt Aftonbladet rustar räddningstjänsten i Kalmar kommun upp genom att plocka hem utrustning till stationerna som legat i förråd.

– Annars är det ju ordinarie handlingsplan, men utrustningsmässigt har vi så att säga uppdaterat våra resurser, med tanke på en brand i skog och mark, säger Ulf Petersson, räddningschef i beredskap, Kalmar kommun till Aftonbladet.

Under söndagens presskonferens pekade MSB ut två orosmoln i kampen mot Sveriges skogsbränder. Förutom den extrema torkan i söder var det åskovädret som drar in över norra Sverige från Finland under kvällen.

– Vädret är inte med oss, sa Britta Ramberg, operativ chef på MSB, under presskonferensen.

Och åskan är någon som oroar Ulf Petersson.

– Man står och tittar mot himlen och hoppas; ”bara det inte blir åska”. Då är det som störst risk att det ska antända. Regn vill vi ju ha men kommer det regn är det stor risk att det blir åska också.

Det brinner i nuläget på ett flertal ställen i Västerviks kommun, men samtliga bränder ska vara under kontroll.

– Vi har personal uppe och hjälper och där såg vi att det inte finns tillräckligt med resurser riktigt, säger Ulf Petersson till Aftonbladet.

Samordningsansvarig för Kalmar län, Östergötland och Jönköping har en kontinuerlig dialog med MSB om läget, som man bland annat hade kontakt med angående bränderna i Västervik.

– De beställde helikopter och blev lovade helikopter men fick inga. Utan det prioriteras där de anser att det behövs mest, säger Ulf Petersson.

Petersson betonar vikten av samverkan mellan olika länder vid den här typen av situationer. Flygburen hjälp kan vara avgörande vid skogsbränder – inte minst när den inhemska personalen arbetar för fullt på så många fronter samtidigt.

– All personal som jobbar inom räddningstjänst är nog på helspänn. Man går nästan och väntar och vid varje larm som kommer hoppas man att det inte är i skogen. Vi vill inte ha brand i skogen.