Musik fick inviga debatt om EU

I samband med kampanjen ”Den här gången röstar jag”, som uppmuntrar unga personer att rösta i det annalkande EU-valet hölls det även en invigning med musik av Linnea Roslund på Unik.

Foto: Noah O´Rourke Drevfjäll

Under onsdagskvällen höll Clicking with voters en debatt som bjöd in samtliga ungdomspartier till att argumentera mot varandra inför publik på UNIK:s replokaler. Debatten inleddes med ett brandtal från Björn Kjellström, opolitisk tjänsteman på Europaparlamentet, som förespråkade vikten av att yngre personer med rösträtt faktiskt går till vallokalerna och lägger sin röst. Han menade på att om yngre personer hade engagerat sig politiskt i Storbritannien så hade Brexit aldrig inträffat.

Ämnen som transpersoners rättigheter och behandling inom EU togs upp, där samtliga ungdomspolitiker hade samma åsikt, vilket var att det är en viktig fråga som de har med i åtanke nu när valet kryper sig närmre.

Den största händelsen för kvällen var när debatten om immigrationen togs upp. SD:s ungdomsledamot Kalle Lundström lade fram ett förslag om att alla flyktingar ska bakgrundskollas innan de släpps in i landet. Detta upprörde många ur publiken som inte delade hans tankesätt.