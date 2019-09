Späckat schema på Kalmarsund Pride

Fakta

Måndag september

17:00: En bit av verkligheten - Newcomers berättar om HBTQ bland flyktingar.

Plats: Kalmar Domkyrka.

17:00: Officiell invigning av Kalmarsund Pride 2019

Plats: Döderhultarns plats, Oskarshamn.

18:00: Författarbesök: Sanna MacDonald

Plats: Kalmar stadsbibliotek.

18:00: It's all too beautiful

Plats: Konsthallen, Oskarshamn

Tisdag 3 september

17:30: Hatbrott – ett brott mot mänskliga rättigheter, en föreläsning av Terese Lago

Plats: Oskarshamns bibliotek.

18:00: Född i fel kropp - en föreläsning med Lukas Svärd

Plats: Linneuniversitetet, hus Magna, sal 1065.

18:00: Fredrik Ekelund - Att leva som transperson

Plats: Kalmar stadsbibliotek.

Onsdag 4 september

16:00: Boktips med hbtq-tema

Plats: Kalmar Stadsbibliotek.

17:00: Regnbågscafé Nybro

Plats: Harlekin, Vattugatan 2, Nybro

18:00: Föreläsning av Emil Åkerö

Plats: Kalmar Konstmuseum.

18:30: Özz Nûjen om hur enfald kan bli mångfald

Plats: Kalmarsalen.

Torsdag 5 september

17:00: Hatbrott – ett brott mot mänskliga rättigheter, en föreläsning av Terese Lago

Plats: Kalmar teater.

18:00: Genussmart föräldraskap

Plats: Emmaboda bibliotek.

Fredag 6 september

12:00: Ulrika Stålhammar - kvinna i manskläder. Hbtq under svensk stormaktstid.

Plats: Kalmar läns museum.

16:00: Mitt liv äger ingen - Loui Sand

Plats: Kalmar Stadshotell.

19:00: I dare you to move - en musikalisk berättelse

Plats: Kalmar teater

Lördag 7 september

10:00-12:00: Bli stylad eller ansiktsmålad till Paraden

Plats: Byteatern.

10:00-12:00: Feel the Pride - Workshops i dans! (Modern Fox)

Plats: Stagneliusskolan Musiksalen (Modern Fox), Stagneliusskolans aula (WCS)

10:00-11:30: Pridebrunch

Plats: Trädgårdsgatan 12, Kalmar.

11:00-13:30: Prideparad

Plats: Elevatorkajen, Kalmar

11:40 och 17.15: Arg Gubbe - Michael Segerström

Plats: Teatervallen, Kalmar teater.

21:00-01:00: Prideparty Efterfesten på Söderport

Plats: Söderport, Kalmar

Alla dagar

10:00-17:00: Småland - vid regnbågens slut

Plats: Kalmar Konstmuseum.

11:00-17:00: Mötesplats Domkyrkan

Plats: Kalmar Domkyrka.

08:15-08:45: Kontemplation i Kristofferkoret

Plats: Kalmar Domkyrka.