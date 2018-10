Myter och berättelser om galenskap och civilisation

Med musik, film, fotografi och måleri undersöker Kudzanai Chiurai myter och berättelser om Afrika, om nationalstater och framtiden. Han kallar sin utställning Madness and civilization.

Kudzanai Chiurai föddes 1981, året efter att Rhodesia blev Zimbabwe efter en lång frihetskamp. Robert Mugabe blev president, och utvecklades till en alltmer maktfullkomlig ledare. I november 2017 tvingades han avgå. Idag brottas Zimbabwe, som har drygt 16 miljoner invånare och är bland de fattigaste länderna världen, med hyperinflation, hög arbetslöshet, korruption. Chiurai som är utbildad i Sydafrika är sedan några tillbaka i Harare.

– Läget är verkligen desperat. Men Harare är samtidigt det bästa ställe man kan arbeta på, det är fridfullt och vackert.

Chiurai gör teatraliska och arrangerade verk, som kan läsas i många lager. Han börjar med att skriva en berättelse, som han sedan utgår från. Han har letat i arkiv och hittat slavkontrakt, kartor, vykort och tryck som han utgår från. Autentiska handlingar om slavar köpts och sålts har gjorts om till handlingar för Azania, som är ett gammalt namn för södra Afrika. Azania blev en vara som köptes och såldes av kolonisatörerna.

Chiurai är intresserad av nationalism och nationalstaten, och av befrielserörelserna. Flera verk har texter av Mao Zedong.

– Nu står kineserna och knackar på våra dörrar och vill investera. Det verkar inte ha hänt så mycket.

Den stora utställningssalen har delats i två rum. I det inre visas videoverket We Live in Silence, chapters 1-7.Där har Chiurai utgått från Mad Hondos film Soleil Ô från 1967 som handlar om en afrikansk flykting i Paris som blir galen efter att ha utsatts för diskriminering och rasism. I den första scenen står en grupp migranter framför ett altare och bekänner ”Förlåt, jag talade lingala. Förlåt, jag talade swahili”. Prästen ger dem nya franska namn, som ett steg i processen att utplåna berättelser och myter.

Vinyl-biblioteket, Library if things we forgot to remember, Ett bibliotek av saker vi glömt att minnas, innehåller förutom musik också sällsynta inspelningar av tal hållna av personer inom de afrikanska frihetsrörelserna och medborgarrättsrörelsen i USA. Det finns en lyssningsstation, de är meningen att skivorna ska användas. När Chiurai var i Stockholm passade han på att köpa in några fler skivor och biblioteket blir ständigt större

Kudzanai Chiurai arbetar med måleri, teckning, film, fotografi, installation och skulptur, och ställer ut sina verk över hela världen. Utställningen i Kalmar är hans första separatutställning i Sverige, men för några år sedan deltog han i en grupputställning på Wanås i Skåne.

Ansvarig för utställningen är Candice Allisson, curator, skribent, och forskare från Sydafrika, som gjorde Chiurais utställning We Need New Names, Vi behöver nya namn, som visades vid the National Gallery i Harare, Zimbabwe förra året.