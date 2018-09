Nu ska Nickebo IK bygga altan och snygga till utemiljön. I mars fick föreningen 300 000 kronor i bygdepeng.

Nu har föreningen sökt bygglov för skärmtaket till altanen. Altanen ska byggas av tryckimpregnerat trä, och taket är av svart plåt.

Under 2018 kan föreningar, byalag och andra intressegrupper ansöka om bygdepeng från Kalmar kommun för att utveckla sin by ort eller stadsdel. Föreningen ska vara öppen för alla och ha minst två öppna möten om året där invånare bjuds in,