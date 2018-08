Nu är sommaren slut

Det spelar ingen roll om solen gassar eller det ösregnar. Sommaren är slut. I dag börjar hösten, för i dag har Bartolomeus namnsdag.

Bartolomeus var en av Jesu tolv apostlar. Hans attribut är en kniv och avflådd hud. Bartolomeus ska ha missionerat i Indien, Mesopotamien, och Azerbajdzjan innan han blev bli levande flådd med en kniv i Armenien. Han är skyddshelgon för garvare, murare och bokbindarna. Bokbindarna använde nämligen skinn då de band in böcker - man får väl hoppas att det inte var människoskinn.

Dagen kallades tidigare Bartelomeimässan, Barsmässa, Bartelsmässa, Bertilsmässa, Bertelsmässa, eller Bärtelsmässa, och i bondeåret var dagen början på alla höstsysslorna.

Det var dagen att ta upp löken och plocka malört. Humlen skulle vara inplockad innan Barsmäss, annars blev den blöt och besk. Visserligen har intresset för egenbryggt öl exploderat de senaste åren, men jag antar att det är få som själva odlar och plockar humlen. Malört är en vanlig brännvinskrydda, och används också i vermouth och absint och har fungerat som medicinalväxt för att behandla

I Västergötland skulle ärtor och bönor skördas innan Bartolomeus med ordspråket: ”Bartla hur du bartla vill så ska ja la ha mina ärter in”.

I Småland ansågs det vara sista metardagen. Det var också dagen då storkarna lämnade landet, enligt Carl von Linné som studerade dem under sin Skånska resa 1749

Han skrev att ”Storkarnas tid att fara bort är Bartelsmässan och återkomsten Marie Bebådelsedag”, och förklarade att ”Storkarne fara bort var höst. Om de fara till de varma länder, eller om de vila på sjöbotten med svalorna, är ännu ovisst, men de komma igen vart år och bygga på samma bo, som änteligen blir ganska stort av riskvistar.”

En annan regel var att som vädret var den 24 augusti, blev hela hösten.

"Om Bertel har sin hud torr, så får bonden sin säd torr". Så om det regnar idag, vet man hur resten av hösten ska bli. Det vore föralldel bra med en regnig höst efter denna rekordtorra sommar.

Det är en knapp vecka sedan det var Ironman i Kalmar. När jag cyklar till jobbet blir jag peppad av ritade solar, hjärtan och tillrop som Leve och Kämpa och Go, Go, Go. Jag inser att de kanske inte främst är riktade till mig, men det är en upplyftande start på arbetsdagen.

Om drygt två veckor är det val, ett val som verkar bli ovanligt spännande i år, om man ska tro alla opinionsmätningar. På min väg till jobbet passerar jag också ett antal valaffischer, och kan konstatera att Trygghet och Framåt är populärt i år, oavsett parti. Det känns som självklara ord, för vem går till val med ord som Otrygghet, Bakåt, Då, Sen eller Aldrig?

Och om fyra månader är det julafton. Nej, jag jag inte sett julpynt i affärerna än, men julkonsertsbiljettförsäljningen är redan i full gång. Bara i Kalmar hälsar Jill Johnson välkommen till Christmas Island, Niklas Strömstedt tänder Ett ljus i mörkret och utlovar sånger om tomtar, renar och klappar och Weeping Willows är på Christmas Time Has Come Tour.