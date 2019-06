Nu börjar sommaren i Kalmar

Det händer i Kalmar

27 juni - 28 juli: Friluftsteatern Trassel på Krusentiernska teatern

1 juli- 8 augusti: Findus flyttar ut. Barnteater. (Pettson och Findus) Skälby loge

2 Juli Kyrkogårdsteater. Södra kyrkogården

2 juli - 6 augusti: Musik på Larmtorget varje tisdag och torsdag

3 juli: Apolonia, konsert. Stadsparken

3 juli: The Choir of Sisters of Mercy Rejoice , Hossmo kyrka

3 juli: Pappa Kapsyl - Dinosaurierna Vaknar, barnföreställnig, Kalmar Slott

5-11 juli: Kalmar Dancing Days, Larmtorget

6 juli: Mauro Scocco och Tomas Andersson Wij i Kavaljersparken

7 juli- 4 augusti: Allsång på Stensö, allsångsledare är Daniel Alleved

7 Juli: Flickan som aldrig var rädd, folksaga, Smålandsoperan, Stadsparken

8-12 juli: Kalmars årliga sandskulpturfestival

9 juli: Black Jack, Trofast, Larmtorget

9 juli- 16 juli: Duran & Mollans allsångsshow - Nyckelmysteriet, Kalmar slott

10 juli: Bluesgaraget, Stadsparken

11 juli: Scotts, Larmtorget

13 juli: Kalmar Swimrun

13 juli: SM i Beach Soccer på Långviken Arena

14 juli: Glada Hund: Janni hittar hem, Stadsparken

16 juli: Peter & Bruno, Larmtorget

18 juli: Lars Vegas Trio, Larmtorget

19-21 juli: Swedish Beach Tour på Långviken Arena

19 juli-2 augusti: Tumult i Trollvärlden, dans- och dockspel för barn, Dörbysalen

20 juli: Gyllene Tiders avskedsturné på Fredriksskans

21 juli: Ulrikas smålåtar, interaktiv föreställning full av sång, musik, Stadsparken

23 juli: Pontus & Amerikanerna, Larmtorget

25 juli: Lisa Miskovsky, Larmtorget

27 juli: Benny Anderssons orkester på Skällby Gård

30 juli: Larz Kristerz, Larmtorget

1 augusti: Rockabilly Faboulus, Larmtorget

2-4 augusti: Cykelevenemanget Hansa Bygg Grand Prix Kalmar

4 augusti: Kalmar Dragspelsklubb, Stadsparken

6 augusti: Sonja Aldén, Larmtorget

8-10 augusti: Kalmar Stadsfest

17 augusti: Ironman Kalmar

21 augusti: Musik i sommarkväll med Lyran, Stadsparken

24 augusti: Hinderbaneloppet Next Challenge

25 augusti: Arkeologidagen på Kalmar Slott