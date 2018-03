Nu stiger grundvattnet

Foto: Veronika Karlsson

Sedan den 1 januari har de naturliga grundvattennivåerna i Kalmar stigit med nästan 40 centimeter. Nu är de på ungefär samma nivå som våren 2016.

All snö i vinter har varit som en skänk från ovan för dem som har ansvaret för vår vattenförsörjning. Lägg sedan till allt regn under hösten så kan man konstatera att magasinen långsamt håller på att återhämta sig. Men för att komma upp till normala nivåer behövs en höjning med ytterligare en meter, konstaterar Jörgen Ljungholm, avdelningschef på Kalmar Vatten.

– Det är en positiv utveckling. Men den är inte avgörande för vattenförsörjningen i Kalmar kommun. Kalmar vatten infiltrerar på konstgjord väg och är inte beroende av det naturliga grundvattnet.

– Grundvattennivån i täkterna som vi använder för vattenförsörjningen är mycket bra tack vare att vi infiltrerar vatten från Hagbyån. Det vill säga förstärker grundvattenbildningen på konstgjort sätt, säger Jörgen Ljungholm.

Omkring 70 procent av kommunens vattenförsörjning klaras av på detta sätt.

Under vattenkrisen 2016 beslutades en rad åtgärder där Ölandskommunerna fick hjälp med sin vattenförsörjning. Bland annat lades en rejäl vattenledning ner mellan Revsudden och Stora Rör. I den kan 900 kubikmeter per dygn pumpas från fastlandet till ön. Just nu sipprar emellertid bara en rännil genom ledningen, 100 kubikmeter per dygn.

Att de naturliga grundvattennivåerna stiger är en naturlig, säsongsmässig variation, säger Jörgen Ljungholm.

Grundvattnet har mätts sedan mitten av 50-talet och den grafiska kurvan visar att nivåerna 2016 långt ifrån var extrema på något sätt. Nivåerna var betydligt lägre såväl i början av 90-talet som flera år på 70-talet.

Foto: Anton Hansson

Problemet under den nu aktuella vattenkrisen var att nivåerna inte återhämtades under höst och vinter. Torra vintermånader gjorde att vattenmagasinen inte fylldes på.