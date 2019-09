Nunnan som skrev om kvinnlig orgasm firas idag

Idag, 17 september, har Hildegard och Magnhild namnsdag. Hildegard av Bingen var abbedissa, mystiker, kompositör och författare, och den första som beskrev kvinnlig orgasm, Magnhild av Fulltoftas svärdotter lejde en mördare. Båda firas som helgon.

Hildegard av Bingen har kallats för ”Den gröna kraftens helgon”. Hon var nunna, exorcist, författare, kompositör, klosterbyggare, botaniker, växtförädlare och lobbyist. Hon brevväxlade med både andliga och världsliga ledare.

Hon föddes som det tionde barnet. Hon var svag och sjuklig som liten, och hade sina första visioner som treåring. Hon sattes i kloster som åttaåring, och klosterlivet gav henne möjlighet till utbildning. När hon var i 50-årsåldern lät hon bygga ett eget kloster.

Hildegard anfäktades hela livet av syner och uppenbarelser, men vågade först inte berätta om dem. Visionerna handlade mycket om hur världen är uppbyggd, och hon menade att mest centralt i skapelsen är det gröna ljuset och att varje människa har en gudomlig gnista inom sig. Hon menade att det var illa att inte tro att Gud finns, men än värre att inte tro på att ondskan finns.

Efter en ljusupplevelse 1141 ansåg hon att hon fått gåvan att rätt uttolka Bibeln. När hon började skriva ner sina upplevelser försvann alla smärtor som så länge plågat henne. Hon brevväxlade med världsliga och andliga ledare och blev inbjuden att predika runt om i Tyskland.

Hildegard skrev nio böcker i ämnen som teologi, medicin och fysiologi. Efter andra världskriget översattes hennes verk från latin till tyska, och några verk är översatta till svenska. Hon är stor i Tyskland, inte minst för sitt intresse för naturmedicin och hälsokost. Hon ansåg att ädelstenar kunde användes i terapeutiskt bruk.

Hon var frispråkig om kvinnors sexualitet och i boken Causae et Curaræ som kom 1150 finns en beskrivning av kvinnlig orgasm.

"When a woman is making love with a man...”

Hon beskrev orgasmer som något vackert som både män och kvinnor borde njuta av. Hon menade att människan består av kropp, själ och ande och denna helhet måste vara i balans, annars uppstår sjukdom, och en medicinsk behandling måste understödjas av andlig aktivitet.

Hildegard prisade växternas kraft och rekommenderade dinkelkex mot dysterhet:

Nervkakor

10 g hela kryddnejlikor

45 g malen kanel

10 g muskotnöt hel

150 g honung

2 hela ägg

4 äggulor

250 g smör

150 g mandelmjöl

½ tsk salt

1 tsk bakpulver

800 g dinkelmjöl

Gör så här:

Stöt kryddnejlikorna i en mortel. Riv muskotnöten på rivjärn. Blanda kryddorna med honung och ägg. Rör ner kallt tärnat smör.

Häll i mandelmjöl, salt, bakpulver och dinkelmjöl. Börja med 600 g mjöl och ta mer om degen känns för lös. Kakorna blir hårdare ju mer mjöl man tar.

Rör om och knåda till en smidig deg. Forma degen till en rulle och skär tunna skivor.

Lägg ut på plåt och grädda i 10-12 minuter. Kakorna ska bli ljust bruna i kanten, men grädda dem inte för hårt. Då blir de torra och smaklösa.

Ät 3-5 kakor om dagen vid stress, oro och nedstämdhet.

Dinkel är ett sädeskorn som odlades i Sverige redan på sten­åldern. Det kallas också sandvete, gammelvete och spelt. Dinkel innehåller nästan dubbelt så mycket protein som vanligt vete, men även mer B-vitamin, fibrer och mineraler.

Hildegard var verksam som kompositör, och på youtube kan man hitta ett stort antal inspelningar av hennes verk

Hildegard dog den 17 september 1179 i Bingen, 81 år gammal. Hon kanoniserades först 2012 av påven Benedictus XVI och utnämndes till kyrkolärare.

Magnhild av Fulltofta, död före 1228 är ett av Skånes tre kvinnliga helgon. Enligt legenden ska hon ha botat sjuka, undervisat och tagit hand om barn.

Hon ska ha gifts bort som ung, och fått en son. Maken dog tidigt. Sonen gifte sig, men också han dog ung. Svärdottern och Magnhild kom inte bra överens, eftersom svärdottern tyckte att Magnhild la för mycket pengar på de fattiga. Så svärdottern lejde en mördare som sköt Magnhild med en pil. Hon begravdes i Fulltofta kyrka. Under 1200- och 1300-talen växte en helgonkult kring Magnhild, och dyrkan av henne så intensiv att kistan flyttades till Lunds domkyrka. Hur det gick med svärdottern är okänt.