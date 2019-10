Ny krögare på plats på Varvsholmen

Foto: Agnes Aronsson

En ny krögare har slagit upp portarna ute på Varvsholmen. Det är Jonas mat & event, driven av Jonas Carlsson, som är den nya satsningen inne i Kalmar Science Park.

Den 1 oktober öppnades restaurangen och är nu inne på sin fjärde vecka i drift.

– Det känns väldigt bra och det är helt nyrenoverat. Den första nervositeten har lagt sig. Vi har i nuläget mellan 80 till 100 gäster på lunchen per dag, och runt hundra personer behöver man ha för att driva runt en lunchrestaurang, berättar Jonas Carlsson.

Restaurangen har 106 platser och målet är att få mellan 100 till 120 gäster per lunch. Dess slogan är ”jordnära smaker kryddat med hållbarhet” och på torsdagar anordnas after work med olika teman.

– Vi har hållbara råvaror och även en veganrätt varje dag på lunchen. Konceptet är ”från frukost till after work”. Vi hade italiensk tapas på after work-menyn under de första veckorna, men i morgon blir det höstbuffé. Sedan ska vi eventuellt ha jullunch, säger han.

Jonas Carlsson har lång erfarenhet inom restaurangbranschen.

– Jag har jobbat på restaurang hela mitt liv. Jag kom in som 13-åring när jag startade i disken.

På tidigt 80-tal jobbade Jonas Carlsson på Domusrestaurangen, och han har även säsongsarbetat i Sälen, samt i Kalmar, på Öland och i Göteborg. Han drev sedan golfrestaurangen i Kalmar i nio år, innan han hamnade på Stallbacken vid Kalmartravet och slutligen som restaurangchef på Kalmartravet i 20 år innan han fick förfrågan om projektet på Varvsholmen.

– Då kunde jag inte säga nej, det var bara att gå all in, säger Jonas Carlsson.

Foto: Agnes Aronsson

Vad var det som gjorde att du inte kunde säga nej?

– Jag hade under ett antal år vetat att jag ville satsa mer innan tiden rinner ut. När detta dök upp var det för lockande för att säga nej. Det lockade mycket att jobba i den här fantastiska nya och moderna miljön, men samtidigt var det svårt att lämna komfortzonen.

Tidigare var det Steven See som drev restaurangen på Kalmar Science Park i nästan två decennium innan Kifab ville nysatsa med ett nytt koncept - vilket blev Jonas Carlsson.

Vilken är er målgrupp?

– Vi har smugit igång med att främst servera de som jobbar här ute, vilket jag har hört är runt 800 personer. Sedan bor det ungefär 800 personer här ute också, så förutsättningarna finns ju, säger han.

Även konferensdelar och event kommer ligga under Jonas Carlssons ansvar.

– Det finns möjlighet att hyra in sig på kvällar, säger han och fortsätter,

– Vi har även planer på att bygga upp en take away-del med mat man kan hämta. En del av den blir att vi ska packa om lunchrätter och sälja dagen efter, istället för att slänga.

Foto: Agnes Aronsson

Foto: Agnes Aronsson