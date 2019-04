Ny veterinärklinik öppnar i Hansa city

Foto: Henrik Montgomery/TT

Den 1 juli öppnar Ögonstenens djurklinik upp portarna i Hansa city, strax bredvid Liljas.

– Det är så spännande, jag ser verkligen fram emot detta. Jag är som ett barn på julafton och håller på att längta ihjäl mig, säger Monika Landström, ägare och veterinär på nystartade Ögonstenens djurklinik.

Monika Landström är utbildad veterinär, specialiserad på hund- och kattsjukdomar. Men hennes specialintresse är ögon. Hon har jobbat med smådjur i många år på några av de större djursjukhusen i landet, bland annat på Kalmar djursjukhus.

– Men sen kände jag att jag ville ha något eget. Jag vill göra det på mitt sätt, säger hon.

På kliniken kommer det att vara Monika själv som jobbar som veterinär och till hennes hjälp har hon anställt en djursjukskötare.

– Det blir en liten lokal, men med stor omfattning. Det kommer finnas både undersökningsrum, operationssal, röntgen och labb, säger Monika Landström.

– Vi kommer framförallt ta emot hundar och katter, men självklart är även kaniner och marsvin och andra sällskapsdjur också välkomna.

Vad tror du om läget på kliniken?

– Det känns som ett helt fantastiskt läge med mycket folk som rör sig i området. Man kommer till exempel kunna lämna in sin ögonsten för kloklippning eller liknande och gå och handla under tiden, säger hon.

Hur har du marknadsfört dig hittills?

– Jag har inte riktigt kommit dit än. Just nu jobbar jag mycket med hemsidan så när den är färdig så går jag all in.