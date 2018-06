Nya direktiv ställer till det för familjeföretag

Foto: Anton Hansson

Nya direktiv från regeringen till Skatteverket säger att ägare och familj måste vara inskrivna i personalliggaren så fort verksamhet bedrivs. Det försvårar livet när arbetet och privatlivet är tätt sammanvävt, menar Christian Anderberg som äger och driver Påryds Lantcafé med sin familj.

Förutom det populära lantcaféet driver Christian Anderberg och hans fru även catering och ett bed and breakfast.

– Man är verksam tjugofyra timmar om dygnet för det är ju en slags livsstil, säger Christian Anderberg.

Att bo och driva flera verksamheter på en landsbygdsort som Påryd kräver att ärenden ska göras titt som tätt, här och där. Tidigare har det inte varit några problem att som ägare exempelvis titta in i sitt café och hjälpa till under lunchrusningen, för att sedan åta sig en annan uppgift. Men de nya reglerna som Skatteverket inför den 1 juli dikterar att ägare och dess barn ska skriva in sig i liggaren närhelst de arbetar.

– Det vill säga att om jag är på plats utan att vara inskriven i liggaren får jag böter. Om jag inte är på plats, men är inskriven, får jag böter. Jag har flera olika arbetsplatser. Måste jag skriva in mig för minsta lilla grej blir det till slut allt jag gör, säger Christian Anderberg.

Christian Anderberg står på Centerpartiet i Kalmars lista för fullmäktige och han får stöd av riksdagsledamot Anders Åkesson (C) och Karin Helmersson (C), kandidat på riksdagslistan. De efterfrågar motivet till införandet och menar att den klumpiga utformningen riskerar att kriminalisera vanliga småföretagare.

Foto: Anton Hansson

– Jag vill inte kritisera Skatteverket, de följer ju bara direktiv från regeringen. Och när vi försökt få svar från regeringen har de varit luddiga och hänvisat till Skatteverket, säger Christian Anderberg.

De nya reglerna innefattar som tidigare nämnt även barn under 16 år till ägaren. Någon undre gräns är inte definierad. Det innebär att om Christians fyraåriga dotter är närvarande och på något sätt hjälper till med något, ska även hon skrivas in i liggaren.

Tidigare har ägare till verksamheter varit undantagna från inskrivningskravet. Christian Anderberg är inte negativt inställt till regeländringen i stort, utan mest på den klumpiga utformningen som föranleder onödigt detaljstyrande. Han föreslår en idé om en engångsinsats för att komma runt problemet:

– Man borde kunna registrera sig som ägare med fotoidentifikation på första sidan av personalliggaren. Exempelvis foto på mig, min fru (som är delägare) och dottern som visar att vi är ägare. På det viset kommer man runt problemet med att folk utger sig för att vara ägare för att slippa skriva in sig, som jag antar är bakgrunden till regeländringen.