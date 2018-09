Nyfikna fick fara och flyga

Foto: Anton Hansson

Undrar du hur det är att flyga? När du en dröm om att ta den där licensen? Isåfall skulle du varit på Kalmar Öland Airport under söndagen, när intresserade fick prova på hur det känns att flyga under Kalmar Flygklubbs ”Spaka själv”-dag.

Is it a bird? Is it a plane? Svaret på det bevingade citatet brukar vara ”No, it's Superman”, men i just detta fallet är det alltså ”ja” på alternativ nummer två.

Efterdyningarna av stormen Knud satte käppar i hjulet – eller snarare propellern – för Kalmar Flygklubbs Spaka själv-dag som skulle skett på lördagen. Det blåste för mycket. Men den enkla lösningen var helt enkelt att göra det på söndagen istället. Sagt och gjort.

Vinden blåste som i Kalmar brukligt även på söndagen, men den här gången var det något mildare. Skolchef och flyglärare Christer Sivek mötte upp i klubbstugan inne på flygplatsområdet. Där gick han igenom grunderna i vad som krävs för att ta flygcertifikat.

Kalmar Flygklubb erbjuder utbildning för två olika flygcertifikat: PPL och LAPL, varav den förstnämnda är något mer avancerad och utgör grunden för trafikpiloters utbildning. LAPL gäller något lättare flygplan som i regel används för ”vanliga” klubbflygare.

En som letade sig till flygplatsområdet var Martin Johansson som är 19 år och bor i Trekanten. Han har ett visst flygintresse och ska för första gången få testa flyga på riktigt. När Christer Siverud går igenom reglagen känner han igen många av dem från flygsimulatorer.

– Jag har ett litet nördigt intresse sedan innan, säger Martin Johansson.

Spaka själv

När checklistan har gåtts igenom och flygledaren gett grönt ljus är det dags. Christer Sivek tar oss upp till 60 knop och vi lättar från marken. Den första stigningen är något svajig på grund av blåsten som formar virvlar bakom träden. I turbulensen känns verkligen hur lätt planet väger. Efter en snabb lov över södra delarna av Kalmar är vi plötsligt över Kalmarsund.

– Jaha, vill du testa flyga lite då, så släpper jag spaken, säger Christer Sivek.

När vi ligger innanför Färjestaden på omkring 150 meters höjd får Martin Johansson ta över spakarna. Öland ser litet ut ovanifrån och sikten är klar ända bort till Borgholms slottsruin i norr och Långe Jan i söder. Om han är nervös är det iallafall inget som märks från baksätet.

Kalmar ovanifrån

Han för oss tryggt tillbaka över Kalmar där vi tar ett extra varv över centrum. När det är dags att landa tar Christer Sivek åter över spakarna.

– Det är inte så jättesvårt att flyga ett plan i luften. Att få ner det på marken igen är en annan sak.

Åter på landningsbanan är Martin Johansson nöjd. Han har precis fått göra något som många bara drömmer om. Men det kan bli verklighet för fler – Kalmar Flygklubb anordnar Spaka själv-dagar både vår och höst.