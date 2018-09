Opel kan försvinna efter 80 år i Kalmar

Foto: Andreas Bendroth

Opelförsäljningen kan efter nästan ett decennium försvinna från Kalmar. Flera generalagenter verkar ha blivit tagna på sängen av beskedet att de fasas ut av Smålands Motor. Bara Peugeot verkar ha en plan.

– Opel Sverige kommer inom kort att få nya ägare och då vi kommer vi att diskutera med dem hur vi går vidare med Opel i Kalmardistriktet, säger Annicka Troedsson, PR Manager på Opel Sverige.

– Vi har precis mottagit deras uppsägning. Vi har inget annat klart, berättar Lotta Thulin på Mitsubishi ett par dagar efter beskedet från Smålands Motor.

– Vi fick beskedet ungefär samtidigt som personalen informerades, säger Thomas Possling, presschef på Subaru.

Peugeot är de enda som kan komma med besked om framtiden i dagsläget.

– Efter er artikel är det flera intressenter som hört av sig, så går allt det ska kommer det att bli en ersättare i Kalmar, säger Ola Martinsson, PR- och kommunikationsansvarig på Peugeot.

Samtidigt som Bilkompani Kalmar aviserade att de kommer att gå ihop med Smålands Motor i den nyuppbyggda anläggningen i Berga industriområde, presenterades det också att det som varit kärnan i Smålands Motor försvinner:

Nybilsförsäljningen av Opel ska fasas ut.

Det innebär att en epok går i graven. Opel har sålts av firman sedan 1966, när dåvarande Ekelunds Motor, senare Smålands Motor, tog över GM och därmed Opel från Carlströms bil.

Carlströms hade sålt Opel sedan 1945, och innan dess var det Liljas Bil som sedan 1936 sålt Opel.

1976 byggde Ekelunds lokalerna på Engelska vägen 2, och flyttade därmed från Unionsgatan.

1995 tog Saab- och Peugeothandlaren Smålands Motor över Ekelunds.

Nu ska i stället ärkerivalen VW säljas i gamla Opels lokaler.

– Det är klart att det är tråkigt men vi får respektera Smålands Motors beslut, säger Annicka Troedsson.

När fick ni reda på detta?

– Det var en tid sedan.

Även Mitsubishi, Peugeot och Subaru slutar säljas.

VW är också en större fisk i bilförsäljningen. De 610 VW som under året hittills sålts i länet under året är drygt 200 fler än vad de andra fyra märkena sålt tillsammans under samma period. Under förra året

Bilstatistik går inte att bryta ner på stad, utan län, och därför kan det visserligen vara lite missvisande. Smålands Motor har också nyförsäljning av Opel i Oskarshamn. Peugeot finns även i Vimmerby och Oskarshamn. Mitsubishi säljs även av Holmgrens i Oskarshamn och Västervik. Subaru kommer att sakna återförsäljare.

VW säljs även i Västervik, Vimmerby och Oskarshamn.

På Opels kundtjänst hade man under torsdagen inte fått andra besked än att Smålands Motor skulle fortsätta sälja Opel.

Mitsibushi har inga besked att ge om framtiden

Thomas Possling på Subaru berättar dock att de fått antydningar om planerna ett tag, men att de inte fick slutlig uppsägning förrän för ett par dagar sedan.

– Vi kommer inte att finnas med. Vi har funnits länge hos Smålands Motor, så vi tycker att det är tråkigt att de valt att avsluta.

Han berättar att Subaru har ambitionen att finnas kvar i Kalmar.

– Vi kan inte ha Kalmar som ett vitt distrikt. För oss gäller det att hitta en ny återförsäljare.

Peugeot verkar redan vara en bit på vägen.

– Smålands Motor kommer att sälja Peugeot under en övergångstid på två år. Så vi förs vinner inte direkt från dem. Men vi är starka i trakten. Flera intressenter har hört av sig, säger Ola Martinsson.

Fakta Opel i Kalmar 1936 Liljas bil börjar sälja Opel i Kalmar på Proviantgatan 26. 1945 Carlströms bil på Södra Vägen 68 börjar sälja GM (Opel och Chevrolet). Firman upphör 1965. 1964 Smålands Motor startas av Arnold Karlsson och tar över Saab-agenturen. 1966 Ekelunds bil tar över Carlströms GM-agentur i hyrda lokaler på Unionsgatan 20. 1976 Ekelunds Bil bygger nytt på Engelska vägen 2. 1971 Smålands Motor bygger nytt på Trångsundsvägen 4. 1994 Smålands Motor börjar sälja Peugeot. 1995 Smålands Motor tar över Ekelunds bil men behåller även de gamla lokalerna. 2011 Automax på Södra vägen 68 läggs ner och Honda flyttas sedan över till Smålands Motor. 2012 Peugeot överförs till Engelska vägen 2. Här säljs sedan även Subaru, Honda och Mitsubishi. Mars 2018 Smålands Motor brinner ner. September 2018 Smålands Motor meddelar att de bara ska sälja nya VW i den nybyggda bilhallen. Visa mer...