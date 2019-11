Orange protest mot kvinnovåld

Höstmörkret ska färgas orange världen för att med manifestationen ”Orange the World” protestera mot våld mot kvinnor. Också i Kalmar uppmärksammas dagen dagen att uppmärksammas.

Under parollen ”We stand up for women” kommer det internationella nätverket Soroptimist International att hålla olika evenemang runt om i hela landet.

Manifestationen startar den 25 november, den Internationella dagen mot våld mot kvinnor som är instiftad av FN.

På måndag ska kvinnor med paraplyer i lysande orange dela ut flyblad med mer information om dagen och aktionen. Det är medlemmar ur Soroptimisternas Kalmarklubb som vill sprida kunskap om ämnet.