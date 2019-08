Ordentlig partystämning i Berga

Foto: Isabella Kilvéus

I flera år har boende i Berga ordnat stor folkfest i samband med Ironman. Längs med den långa Neptunusvägen i Berga finns bland annat ett stort ballongvalv, högtalarsystem och en provisorisk dusch.

En av alla som fanns på plats för att heja på alla deltagare som under eftermiddagen sprang förbi var Martin Jakobsson. Dagen till ära har han också tillverkat en stor skylt med texten: ”Pain, it's just the french word for bread”. Många av triatleterna vinkade glatt när de såg texten.

Foto: Isabella Kilvéus

En annan som njöt för fullt av stämningen var Tommy Karlsson som hade hade tagit med sig hunden ut för att heja.

– Det är ju fantastiskt, att få se människor från hela världen delta och att så mycket folk tar sig ut för att kolla är ju häftigt.

Foto: Isabella Kilvéus

Enligt honom finns det få saker som slår Neptunusvägen.

– Det enda som skulle slå det här är väl att stå vid målgången under heroes hour när de allra sista springer över mållinjen, säger han.

Längs med ena sidan av gatan har några monterat ihop en provisorisk dusch, bland annat med hjälp av flertalet trädgårdsslangar. Innan de första dropparna regn föll över Kalmar var det många av triatleterna som tog sikte på duschen.