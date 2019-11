Ovanligt få soltimmar i Kalmar län i november

Foto: Agnes Aronsson

Har du känt dig extra trött den senaste månaden? Det är i så fall inte så konstigt, eftersom det har varit grått, mörkt och ovanligt få soltimmar under november.

Den senaste månaden har det varit ovanligt få soltimmar i Kalmar län och området runt omkring. Det är inte alla SMHIs stationer som mäter soltimmar. I Kalmar och Oskarshamn görs det inte, men på Ölands norra udde har det under november uppmätts nästan 11 soltimmar.

I Växjö har det än så länge varit så få som 3,2 soltimmar under november, vilket är riktigt lågt då det enligt statistik är normalt med 45 soltimmar under en novembermånad i Växjö. I Karlskrona har det än så länge varit knappt 11 soltimmar i november.

– Det är under det normala. Karlskrona ligger just nu nästan 50 timmar under förra årets siffra, säger Linus Karlsson, meteorolog vid SMHI.

Det brukar enligt Linus Karlsson vara molnigt i Kalmar län under november, och har varit det de senaste tio åren i varierande mängd från år till år.

– Hittills i år har det varit en hög andel molnighet under november. Om vi då jämför med soltimmar så ligger det i många fall under det normala. Det är däremot åtta dagar kvar i november. Vi får se hur många soltimmar som hinner skrapas ihop, säger Linus Karlsson.

Är vi på väg mot ett mörkerrekord i länet?

– Det är en fortsatt mulen prognos, men det ser ut som om det skulle kunna bli något mer sol under slutet på november. Det är svårt att avgöra om det är något rekord som kommer att slås.