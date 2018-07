Överförmyndaren får kritik för lång handläggningstid

Årsräkningen blev liggande i drygt ett år på kontoret. Nu får överförmyndaren i Kalmar kritik av länsstyrelsen för lång handläggningstid och dålig service.

Våren 2016 blev en kvinna, M, förordnad som god man för sin mor.

M försökte nå nämnden för att fråga om det fanns någon utbildning, men fick aldrig något svar.

Hon begärde uppskov med att lämna in årsräkningen och försökte nå chefen på överförmyndarverksamheten. Ett planerat möte ställdes in för att chefen var sjuk, och M fick själv lösa situationen.

M skickade in årsräkningen för 2016, tillsammans med ett brev där hon förklarade läget. Hon hörde inget. Eftersom hon inte fått något svar för 2016 lämnade hon inte in någon årsräkning för 2017. Då fick hon ett brev från överförmyndarnämnden med hot om vitesföreläggande eftersom hon inte lämnat in årsräkning för 2017.

Överförmyndarverksamheten skriver att man inte kan svara på varför kvinnan inte fått någon återkoppling, men att årsräkningen hade blivit liggande på en handläggares kontor.

Numera har rutinerna utvecklats och omarbetats, och när ett ärende inleds ges utförlig information.

Länsstyrelsen påpekar att en myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla, och att en myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda.

Länsstyrelsen påminner också om att granskning av årsräkningar är en central del av tillsynen över en god man, och nämndens kontroll är en garanti för att den enskildes tillgångar används på ett godtagbart sätt. JO, justitieombudsmannen, har tidigare uttalat att sju månader är för lång tid. I den här fallet har nämnden dröjt i över ett år med att granska årsräkningen.

Den som är god man eller förvaltare ska lämna in en årsräkning, en redovisning för hur huvudmannens tillgångar har förvaltats.