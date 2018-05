På sagofärd med Rocknebybarnen

Foto: Tomas Löwemo

På förskolorna Torsbäcken och Kullen finns sagorna alltid närvarande. Under torsdagen välkomnades föräldrar, släkt och vänner för att få se barnens alster.

Varje år väljer förskolorna ut en saga som sedan vävs in i all verksamhet under året. Det gångna året har vigts åt Snick & Snack - Vännerna i Kungsskogen bygger en koja.

– Vi använder även handdockor när vi arbetar med sagan och karaktärerna finns med hela året och blir en röd tråd genom verksamheten, säger förskoleläraren Sara Ihlström.

Foto: Tomas Löwemo

Under året har barnen byggt, pysslat, ritat och klistrat ihop en imponerande mängd konstverk. Under torsdagen ställdes allt fram för visning och en tipsrunda med frågor från sagoboken fanns uppsatt för föräldrarna.

Foto: Tomas Löwemo

Foto: Tomas Löwemo