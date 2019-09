På väg till Mallorca – dagen efter konkursen

Foto: Karin Asmundsson

Nästan tre timmar försenat kunde planet till Mallorca lyfta från flygplatsen i Kalmar på tisdagskvällen. – Det är rätt segt, men vi hittade folk vi känner, sa Josefine Gunnarsson, Rockneby.

Josefine, sambon Alexander Karlsson och dottern Alva, tre år, åkte på tisdagskvällen till Mallorca med Ving för en veckas sol och bad.

De var inte särskilt nervösa, trots måndagens besked att Vings moderbolag Thomas Cook på måndagen lämnat in en konkursansökan, och att alla Vings flyg ställdes in under måndagen.

– Jag tänker att om de skickar iväg oss tar de hem oss, sa Josefine.

– Jag stannar gärna kvar där, sa Alexander.

Planerna för veckan är att ta det lugnt, och njuta av värmen.

– Det är 30 grader varmt, sa Josefine.

Planet till Mallorca blev försenat för att det tog tid innan planet lyfte från Mallorca. Planerad avgångstid var 11.47, men först klockan 14.30 lyfte planet, fem minuter efter att det skulle ha landat i Kalmar. Det kom fram först strax före sex. Sedan tar det en timme innan det kan lyfta med nya passagerare till solen.

Det ryktades på Palma Airport om att förseningen berodde på att planet inte fick tanka inför hemfärden.

På tisdagskvällen skickade Ving mejl till sina kunder med besked om att Ving satsar vidare, att Ving inte ingår i konkursen, och uppmanade kunderna att hitta nästa resa på Ving.

”Vi beklagar verkligen måndagens tillfälligt inställda flyg. Vi förstår att det skapade både oro och ovisshet, och vi är ledsna för de besvär som det medförde för våra strandsatta gäster.”