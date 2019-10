Polis, psykolog och socionom populärt när gymnasieelever besökte LNU

Foto: Klara Hallengren Hellberg

Förväntningarna spretade ordentligt hos gymnasieeleverna när Linnéuniversitetet bjöd in till studiebesök. Men ständigt i topp verkar polis, psykolog och socionom ligga – med ett instick av design.

Under parollen ”En dag på universitetet” bjöds sistaårseleverna på gymnasieskolor i närområdet in till LNU under onsdagen. Cirka 650 elever hade över 40 föreläsningspass att välja på.

Ett 60-tal tog chansen att börja dagen med en rundvandring i de nya lokalerna, under ledning av kommunikatören Ted Durdel.

– Någon som vågar gissa hur många studenter som går på Linnéuniversitetet, frågade han gruppen.

Foto: Klara Hallengren Hellberg

Den enda som vågade gissa var en annan anställd, men hen hamnade några tusen fel. Det rätta svaret är 36 000, fördelade på Kalmar, Växjö och de som läser på distans. Med de nybyggda husen i hamnen är förhoppningen att de ska bli ännu fler.

– Vi är ett unikt, stadsintegrerat universitet, säger Ted Durdel till de nyfikna gymnasieeleverna.

– Förut har det varit långt mellan fakulteterna, med den nya placeringen ska utbytet öka. Och förhoppningsvis ge lite nya tankar och idéer.

Foto: Klara Hallengren Hellberg

Med på rundturen var Thelma Sundén, Hannes Gullander och Sabina Johansson, alla tre läser just nu på estetiska programmet, men funderar på att låta högskolestudierna gå i en helt annan riktning. Sjuksköterska och polis, var två av de möjliga yrken som två i trion funderade på.

– Men jag är mer inne på något med språk och kultur. Eller scenskola i England, säger Thelma Sundén.

För Sabina Johansson står valet mellan Linnéuniversitetet och Lunds universitet.

– Jag skulle vilja komma bort från Småland, och slippa pendla till min pojkvän i Skåne, säger hon.

Foto: Klara Hallengren Hellberg

Sofie Lindell och Emil Andersson är ansvariga projektledare, den förstnämnda för sista gången och den sistnämnda för första gången.

– Föreläsningarna om polis-, psykolog- och socionomprogrammet är populärast, säger Sofie Lindell.

Men då alla elever får välja fyra pass blir det en variation per automatik, och Emil Andersson berättar om några mer oväntade dragplåster.

– Föreläsningen ”Design som gör skillnad” har fått byta till en större sal. Och åtminstone förra året var ”Nakenråttan och döden – fältforskning i Afrika” välbesökt.

Enligt projektledarna är studiebesöket tänkt som en upplevelse av hela universitetet på en dag.

– Det går att läsa sig till mycket information på hemsidan, men det är något annat att vara i den verkliga studiemiljön, säger Emil Andersson.

Foto: Klara Hallengren Hellberg

I väntan på nästa föreläsning hinner Mikaela Bergqvist och Victoria Nestor berätta om varför de är nyfikna på att läsa vid universitetet, trots att de håller på att avsluta en yrkesutbildning som frisörer.

– Vi valde att läsa högskoleförberedande för att få en stadig grund, säger Victoria Nestor.

– På så vis kan vi ta det lite som det kommer. Men jag ska göra gesällprovet så att jag har något att falla tillbaka på, säger Mikaela Bergqvist.

För Victoria Nestor lockar ett yrke som handlar mer om att hjälpa andra.

– Jag funderar på polis eller veterinär, men då blir det flytt till Uppsala.

Varför just polis?

– Jag vill göra något som hjälper människor i vardagen, dessutom har jag alltid varit intresserad av kriminologi, och gillar att lyssna på poddar i ämnet.