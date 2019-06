Polisrättegång nära skjutas upp en femte gång

Foto: Patric Söderström

Måndagens rättegång mot polisen som kallade en 43-årig man för ”arabjävel” ställdes in fyra gånger innan den kunde genomföras – utan brottsoffer.

Den aktuella händelsen utspelade sig våren 2016 då polismannen och en kollega skulle hjälpa till att avstyra ett potentiellt upplopp på ett asylboende. Brottsoffret, den 43-åriga mannen, har en ljudinspelning det går att höra polismannen kalla honom för bland annat ”arabjävel”.

Våren 2017 åtalades polismannen för första gången men rättegången fick ställas in då 43-åringen inte infann sig. Av samma skäl har rättegången sedan dess ställts in totalt fyra gånger.

På måndagen var det nära att rättegången fick ställas in igen. 43-åringen skickade så sent som i lördags och söndags två mejl till Kalmar tingsrätt där han kallade rättegången för en cirkus som vinklats mot honom. Bland annat genom att hans tilldelade advokat är jävig då denne tidigare arbetat som polis. Advokaten avfärdade under rättegången anklagelsen med att betona att det är 40 år sedan han arbetade som polis.

Inför måndagen tänkte 43-åringen enbart delta vid rättegången om det gick att göra via videolänk från Polen, där han i dag bor. Detta skulle i så fall ske på svenska ambassaden i Warzawa. Men då ambassaden inte kunde avvara personal som i så fall måste sitta med kunde han inte delta.

På måndagsmorgonen tog tingsrätten tre pauser kort inpå varandra för att internt reda ut om det var möjligt att hålla huvudförhandlingar trots att 43-åringen inte deltog. Beslutet blev att det gick, med haken att 43-åringens skadeståndskrav får behandlas vid ett senare tillfälle, då i formen av ett tvistemål mellan 43-åringen och Polismyndigheten.