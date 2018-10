Populärt att ansöka om elfordonspremie

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sedan den nya elfordonspremien infördes den 1 februari i år har över 1 800 elcyklister i Kalmar län tagit del av kalaset. Nu är premiepengarna för 2018 på väg att ta slut.

Mellan 2018 och 2020 avsätter regeringen 350 miljoner kronor per år som ska gå till att betala ut bidrag för elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar. Nu börjar premiepengarna för 2018 ta slut. Detta trots att regeringen i juli utökade anslaget med 45 miljoner för att omfatta även eldrivna utombordsmotorer samt att man så sent som i september, strax innan valet, beslutade att Naturvårdsverket kunde använda delar av 2019 års budget, 39,5 miljoner kronor, för elfordonspremien redan under 2018.

Av den utbetalda premiesumman står Kalmar län för 6,8 miljoner. Lika mycket står grannlänet Kronoberg för medan Blekinge ligger något under, 6,3 miljoner. Men sett till antalet utbetalningar per 1 000 invånare, vilket ger en mer rättvis bild över hur populär elfordonspremien är i varje län, så ligger både Kronoberg och Blekinge bättre till.

Medan Kalmar län hamnar på plats nio med sina 7,6 utbetalningar så hamnar både Kronoberg och Blekinge på topp 5. Kronoberg på femteplats med 9,9 utbetalningar per 1 000 invånare och Blekinge på plats 3 med 10,7 utbetalningar per 1 000 invånare.

Överlägset bäst är dock Halland som står för 20,7 miljoner av den utbetalda premiesumman, mer än tre gånger så mycket som Kalmar län och där utbetalningar per 1 000 invånare ligger på 16,2.

Gotland är egentligen det län som tagit ut den minsta andelen av regeringens premiekaka, 3,4 miljoner, men på grund av sitt låga invånarantal, omkring 58 000 människor, så är man näst bäst när det kommer till att ta ut elfordonspremier, 14,9 utbetalningar per 1 000 invånare.

I den absoluta botten hamnar Norrbotten med sina 4,1 utbetalningar per 1 000 invånare.

Något som blir väldigt tydligt i statistiken är att elfordonspremien är allra populärast i södra Sverige. Alla län i Götaland hamnar på tio i topp när det gäller utbetalningar per 1 000 invånare.

Kalmar län med sin nionde plats ligger faktiskt sämst till då tionde platsen intas av Dalarna.

Mer än nio av tio, 91,1 procent, av de utbetalningar av elfordonspremier som görs går till elcyklar.

Foto: Tomas Löwemo

På Sportson i Kalmar har man sett en ökande trend vad det gäller antalet sålda elcyklar. En trend som inte verkar mattas av.

– Det har ökat varje år, oavsett premie eller inte, säger butiksansvarig Emelie Angelstig.

Men kunderna är väl medvetna om premien enligt Emelie.

– Det är många kunder som pratar om den och säger att de använder den.

Emelie berättar att det finns elcyklar att få tag på idag som kostar runt 17 000, men att de allra vanligaste elcyklarna har en prislapp på mellan 20- och 25 000 kronor.

– Det har kommit så mycket finare motorer att snittpriset på en elcykel har trissats upp. Det finns inte bara framhjulsdrivna motorer längre utan även mittmotorer som är väldigt populära, men som det också är väldigt mycket mer teknik bakom.