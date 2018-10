Besöksräkning via mobiltelefoner – Så funkar det när du kartläggs

Fakta

Mätdosor installeras på strategiska platser i stadsmiljön, exempelvis nära butiker eller gångstråk in mot centrum. När en mobiltelefon med påslaget wifi passerar registreras det, och informationen sparas under någon sekund. Sedan rensas all information från systemet, förutom att en passage har ägt rum.

Systemet mäter alltså egentligen antalet mobiltelefoner vars trådlösa nätverkskort just då söker efter ett trådlöst nätverk att koppla upp sig mot. För att undgå registrering ska du stänga av wifi-funktionen på telefonen.

Datainspektionen kräver, förutom att personuppgifter ska lagras så kort tid som möjligt, att det ska informeras om att registrering sker.