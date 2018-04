Provfilmning för nya SVT-serien i Kalmar

Foto: Linn Johansson

Castingteamet för ”Eagles” åker runt i totalt elva städer för att leta skådespelare till den uppmärksammade ungdomsserien. Under söndagen var de på plats i Kalmar för att leta efter nya stjärnskott.

Många jämför SVT:s nya ungdomsserie Eagles med den omåttligt populära, norska tv-serien Skam.

Men enligt teamet bakom Eagles är serien inte det svenska svaret på Skam, utan en helt fristående serie med ett helt nytt manus.

– Eagles kommer handla om ett gäng ungdomar i en mindre stad, där hockey, vänskap och kärlek är i fokus. Mer än så kan jag inte säga nu, säger Alexandra Thönnersten, som är biträdande producent.

Under söndagen var de på plats på Kalmar Nyckel för att leta talanger, och totalt söker de fyra huvudkaraktärer men kommer också leta efter personer som kan passa för mindre roller. Intresset från kalmariterna var stort och totalt hade 81 personer anmält sig.

– Just nu är det 81 anmälda, men det kan alltid droppa in några under dagen eftersom det inte krävs någon föranmälan, säger Alexandra Thönnersten.

Dörrarna var alltså öppna för intresserade i åldrarna mellan 16 till 22 år och enligt Amanda Hedberg som var castingansvarig var det stor variation på vilka som sökt.

– Man märker att många som söker har teatervana och har stått mycket på scen. Sedan har det faktiskt varit väldigt blandat med tjejer och killar som söker, vilket såklart är jätteroligt, säger Amanda Hedberg.

Foto: Linn Johansson

En av de som sökt sig castingen är Jacob Pålsson som är 18 år och kommer från Ålem. Han går i vanliga fall på Jenny Nyströmskolans estetiska program med inriktning teater och har därför med sig både intresse och scenvana.

– Jag har stått på scen så länge jag kan minnas och det hade varit jätteroligt att få rollen, men samtidigt ser jag detta som en erfarenhet.

För de som sökt var utmaningen att improvisera ett scenario och försöka lösa det så kreativt och bra som möjligt. Jacob Pålsson var nöjd med sin casting och tyckte det kändes bra.

Foto: Linn Johansson

– Jag är ganska nöjd. Jag skulle låtsas att jag var hemligt kär i hon som castade och försöka avråda henne att gå på en dejt med en annan kille. Det gick nog bra, men var duktig och snabb.