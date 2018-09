Publikfattigt när Wille Crafoord besökte soppteatern

Foto: Lindah Tisjö

Endast ett 20-tal personer satt i publiken under förmiddagsföreställningen på Vallens soppteater under torsdagen. På scen stod pianisten Jan Sigurd och trubaduren Wille Crafoord.

Paret beskrevs innan föreställningen som en dryg skåning och en rapp stockholmare. Frågan är om det inte var tvärtom.

Jan Sigurd var först upp på scen och körde den första kvarten helt själv. Jan är mest känd som författare, kompositör och pianist. På 1990-talet samarbetade han med Monica Zetterlund och deras arbete resulterade i cabareten ”Zetterlund & Sigurd 1995” och skivan ”Det finns dagar”.

En stund senare kom Wille Crafoord också upp på scen. Wille är kompositör, trubadur och hiphopare och är nog för de allra flesta mest känd som en del av rapgruppen Just D, som var aktuella i slutet av 1980-talet.

Dagens föreställning bjöd på humor och musik, där det ena inte uteslöt det andra.

Wille presenterade sig och började med att sjunga en låt om honom själv där en återkommande textrad var: ”Jag är halvdan på en hel del, men jag är ganska all around”.

– Ekvilibrist, med betoning på brist, sjöng han.

Wille och Sigurd bytte plats och Wille satte sig bakom keyboarden istället, varpå han spelade och sjöng sitt melodifestivalsbidrag från 1997.

– Det är så lätt att man glömmer, att det är missarna man minns.

Foto: Lindah Tisjö

Efter det tog Sigurd över micken och sjöng en sång skriven av Randy Newman. ”Short people” hette den och handlade om korta människor och om att de inte passar in - men i själva verket anspelade låten på rasismen i dagens samhälle.

– Short people got no reason to live. I dont want no short people round here.

Efter en dryg timmes föreställning tackade duon för sig, och blev inklappade igen för att sjunga en sista låt om vänskap.

– Titta er omkring och fundera, sa Wille och pekade på publiken innan han fortsatte sjunga:

– Kanske kan det va en kompis, kanske kan det va en vän.