Rekordmånga besökte campingens familjedag

Foto: Lisa Dahlgren

Helikopterturer, ponnyridning, ansiktsmålning och allsång. Den årliga familjedagen på Rafsuddens camping lockade både stora och små.

– Det är lite som en ketchupflaska, helt plötsligt kommer allihop, säger Per-Åke Nilsson, campingvärd, och fortsätter. Den här familjedagen är lite av en tradition här. Det brukar vara väldigt trevligt och mysigt. I år är det extra bra eftersom vädret är på vår sida också.

Solen lyste över Rafsuddens camping i Läckeby när den årliga familjedagen arrangerades under lördagen. Dagen startade med lekar och ponnyridning. Femåriga Isa Ekensten, från Malmö, knep en av de sista turerna på ponnyn Lilla Gullet.

Foto: Lisa Dahlgren

– Det var roligt, säger hon och ler.

När klockan slog två var det dags för campingens årliga helikopterflygtur som brukar vara ett populärt inslag under familjedagen. Campinggäster och besökare flockades då till en gräsplätt där helikoptern hade landat. En av familjerna som väntade med spändhet på flygturen var familjen Lindström.

Foto: Lisa Dahlgren

– Det har varit jättetrevligt, men vi är mest här för att åka helikopter. Det är en lite försenad femårspresent, säger Jonas Lindström och kramar om sonen Lowe.

– Jag har aldrig åkt helikopter förut, säger födelsedagsbarnet Lowe Lindström.

På plats fanns också en annan jubilar som skulle firas med en helikoptertur. Hannah Tösell, från Byxelkrok, fick flygturen i 18-årspresent av sin pojkvän Sakarias Strandberg under lördagsmorgonen. Hon hade då fått en ledtråd där det stod att det var dags för henne att flyga in i vuxenlivet. Hannah Tösell och Sakarias Strandberg var de första som klev in i helikoptern.

– Det här är ganska coolt, säger hon.

Kvällen avslutades med allsång och ett glitterfyllt disco.

– Vi har en discolampa, en bubbelmaskin och en rökmaskin. Det tycker barnen är väldigt roligt, säger Per-Åke Nilsson.