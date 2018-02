Rekordmånga vill skuldsanera

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Antalet personer som ansöker till Kronofogden om skuldsanering har ökat stort i Kalmar län. Ökningen kan spåras tillbaka till de nya skuldsaneringslagarna som trädde i kraft hösten 2016.

Under 2017 fick Kronofogden totalt in cirka 489 ansökningar om skuldsanering från personer bosatta i Kalmar län, jämfört med 305 under år 2016. Totalt fick Kronofogden in cirka 19 000 ansökningar under helåret 2017.

– Man kan se skuldsanering som en ekonomisk rehabilitering, där någon som har haft skulder i många år får möjlighet att starta om med nya förutsättningar. Det är bra att fler nu får den chansen, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

Skuldsanering innebär att man slipper betala hela eller delar av din skuld. För att kunna få skuldsanering ska man sakna möjligheter att betala skulderna inom överskådlig tid. Det krävs inga monstruösa belopp i skuld utan Kronofogden utgår från individuella förhållanden.

De nya skuldsaneringslagarna har innebär bland annat att Kronofogden efterfrågar färre uppgifter vid ansökan, som numera även kan göras via webben. Det har även blivit lättare att genomgå en skuldsanering då du har två betalningsfria månader per år.

Det ökande antalet ansökningar har emellertid även inneburit att väntetiden för att få sin ansökan behandlat har förlängts. För närvarande tar det cirka 4,5 månader innan handläggningen startar.

– Som det är nu får de sökande vänta allt för länge på sina beslut, säger Per-Olof Lindh.

– Vi har effektiviserat handläggningen och vidtagit flera andra åtgärder, till exempel tagit in resurser från andra delar av myndigheten, rekryterat och förstärkt med extra personal. Men trots detta har vi svårt att säkra rimliga väntetider utan att riskera andra delar av vår verksamhet.

– Det kan tilläggas att Sverige har varit inne i en högkonjunktur. Om ekonomin försämras kan vi förmodligen förvänta oss ännu fler ansökningar, och då riskerar handläggningstiden att bli ännu längre än i dag.

Vid årsskiftet 2017/2018 hade knappt 33 000 personer i Sverige en pågående skuldsanering.