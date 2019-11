Rekordseg rättsprocess räddar rattfyllerist från fängelse

Trots att 29-åringen hade hela 2,35 promille alkohol i blodet när han greps i den trädgård som han kraschat in i med en skåpbil, och trots en vägledande dom från Högsta domstolen slipper mannen fängelse. Skälet är att det tog tre år för rättsväsendet att åtala honom.

Den 20 maj 2016 gick en man en promenad tillsammans med sin fru och parets hund längs Solvägen i Berga. Plötsligt kom en mindre vit skåpbil farandes längs vägen. Bilen körde i hög hastighet, på fel sida vägen, var nära att köra in i en husvagn innan den slutligen kraschade in i en trädgård och in i ett träd.

Ut ur bilens förarsäte vinglade 29-åringen som omedelbart öppnade bilens bagageutrymme och plockade fram vin och glas. Mannen med hunden rusade fram, tog ifrån honom vinet och höll fast honom under tiden som hans fru ringde polisen.

Samtidigt dök ägaren till grannhuset upp för att undersöka den kraftiga smäll han hört. Inför tingsrätten har grannen berättat hur 35-åringen, som suttit i bilens passagerarsäte, blev hotfull mot honom och sedan slog honom på tinningen. Han minns inte om slaget var med öppen eller knuten näve men han hade ont i flera dagar.

Inför tingsrätten säger 29-åringen och 35-åringen att de minns något av händelsen. De hade stämt träff den aktuella kvällen och drack alkohol, sedan minns de ingenting förrän de vaknade i varsin fyllecell dagen efter.

Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0 promille alkohol i blodet och straffet kan bli fängelse i högst två år. 29-åringen hade dock en promille långt över 1,0 och det finns en vägledande dom från Högsta domstolen, som tingsrätten hänvisar till, som slår fast att om du grips i trafiken med 1,5 promille eller mer så har du utgjort ett sådant faromoment att något annat än ett fängelsestraff inte är ett rimligt straff.

Det finns emellertid ett kryphål i brottsbalken som rundar Högsta domstolens dom. Enligt brottsbalken är det förmildrande om det, i förhållande till brottets art, gått lång tid mellan brott och åtal. De båda männen åtalades den 19 april i år, knappt tre år efter brottet.

Därför sänks straffet för 29-åringen som döms till samhällstjänst i 75 timmar. Han ska stå för rättegångskostnaderna på totalt 6 255 kronor.

Gällande 35-åringen anser tingsrätten det bevisat att han slog grannen i tinningen. Men då grannen inte minns om det var med öppen eller knuten näve tvingas rätten utgå från det lindrigare alternativet: öppen näve. Det sänker allvarlighetsgraden från misshandel till ringa misshandel. Och då ringa misshandel har en preskriptionstid på två år och det gått över tre år sedan brottet begicks frias mannen.

Varför det tog nästan tre år att åtala de båda männen framgår inte i domen.