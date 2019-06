Rekoring fick miljöpris

Anna Tuväng och Sofia Carlström, som i juni 2018 startade Reko-ring Kalmar får Centerns miljöpris för 2019.

Nu har ringen drygt 5 000 medlemmar och intresset växer både från producenter och kunder.

REKO står för rejäl konsumtion, och konceptet är att sälja närproducerad mat utan mellanhänder. Via en Facebook-grupp lägger producenter ut vilka varor de har till försäljning, och medlemmarna i ringen går in och beställer, också via Facebook.

Varannan torsdag är det utlämning på Skälby. Parkeringen är full av odlare och andra producenter och av kunder som hämtar sina förbeställda varor. Det kan vara grönsaker, kött, ägg, mejerivaror eller bröd. Ständigt tillkommer också nya producenter och nya varor.

Prisutdelare var Gudrun Augustsson, kretsordförande Centerpartiet i Kalmar kommun och kommunalrådet Ingemar Einarsson.