Rockigt riv på Stortorget med Wilmer X

Foto: Ida Fältander

När konserten med Wilmer X började närma sig under fredagskvällen, kunde den stora Kalmarpubliken på Stortorget knappt vänta. Personerna närmast scenen började klappa i händerna och så småningom verkade hela torget tillsammans otåligt klappa in bandet. När bandmedlemmarna väl steg in med sin sedvanliga höga volym, rivighet och självsäkerhet kom jublet och torget tycktes kippa efter andan.

Väntan på bandet hade inte lämnat någon uttråkad och utan underhållning. Förra året besökte de talangfulla syskonen Norah, Yarah och Rosa från Amsterdam, tolv och fjorton år gamla, The Ellen Degeneres Show i USA. Nu gjorde de ett dansuppträdande inför Kalmarpubliken på Stortorget som väckte stora applådskaror och säkert fick fler att få upp ögonen för fenomenet med de dansande syskonen som just nu tar världen med storm.

Foto: Ida Fältander

Kanske hade man väntat sig en högre medelålder på besökarna under en spelning med Wilmer X spelade, med merparten fans från förr. Kanske med fans som följt bandet sedan det tog sina första steg på rock- och punkscenen under det sena 70-talet, då som Wilmer Pitt. Men låtar som Teknikens under och Vem får nu se alla tårar? har gjort Wilmer X till ett välkänt namn, till ett band som med åren fått en närmast legendarisk stämpel inom den svensk musik. De kan locka många åldrar och Kalmar Stadsfest är också en folkfest för hela familjen. Det märktes denna kväll, då även ett flertal barnfamiljer med små barn trängdes bland åskådarna.

Foto: Ida Fältander

Still going strong säger man om vissa entertainers, något som efter denna spelning kan tyckas vara ett alltför milt uttryck för ett band som Wilmer X, som levererade fullt ös, rock n´roll och punkig uppkäftighet non-stop i en timme. Kanske var låtarna en nostalgitripp för vissa lyssnare, men bandet tycktes ivriga att visa att det inte växer någon mossa på dem. De verkar leva för rocken lika mycket nu som någon gång förut.