Ryttargrupp har samlat in en miljon kronor till cancerforskning

Efter fyra år har den ridande insamlingen Equus for Hope samlat in en miljon kronor till Cancerfonden och Barncancerfonden.

Det var i maj 2014 som ridläraren Ann ”Bella” Rodhelind startade insamlingen Ride for cancer, som senare blev Equus for Hope. Det är genom bidrag och event, som tävlingar och ponnyridning, som insamlingen Equus for Hope har samlat in en miljon kronor till Cancerfonden och Barncancerfonden.

Team Equus for Hope, som ryttargruppen kallar sig, består av ett 30-tal ryttare som rider, tränar och tävlar tillsammans för att bidra till cancerforskning. Vid slutet av 2018 kunde Ann ”Bella” Rodhelind meddela att Equus for Hope samlat in över en miljon kronor. Med miljongränsen nådd, startade Team Equus for Hope 2019 med att fortsätta rida för att samla in pengar.