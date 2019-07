Så hoppas Krusenstiernska komma på rätt köl

Foto: Paul Madej

Vinst är kanske att hoppas på för mycket, men stiftelsens nya ordförande Annette Andersson jobbar nu med en plan för att få Krusenstiernska gården att gå ihop. En stor del är att se över intäkterna.

– Vi ser till exempel över priserna för de som abonnerar gården. Och vi vill utöka med fler evenemang, förklarar hon.

Trots en kortare säsong förra året lyckades Krusenstiernska 2018 visa ett plusresultat för första gången på många år. Men det beror mest på minskade personalkostnader och akuta kommunala bidrag. För Kalmar kommun, som äger trädgården, har det kostat någon miljon mer än vanligt de senaste två åren.

Men det pågår en diskussion om hur man ska kunna få bukt med ekonomin.

Även om man inte kan göra mycket för att få in mer från teatern, som enligt avtalet kommer att få vara kvar till 2024 för 300 000 kronor per år, en summa som ökar med blygsamma 10 000 kronor per år.

Inför det här året kan man dock skära ner kostnader på runt 120 000 kronor, eftersom politikerna inte längre styr gården och då inte heller får betalt. Tidigare hade den politiskt tillsatte ordföranden månatligt arvode.

– Det var det första jag gjorde, att ta bort det, säger nya ordföranden Annette Andersson, till vardags kommundirektör.

Styrelsen får i vissa fall resekostnader, men inte mer.

Krusenstiernska har tidigare haft personal anställd på vintern när det är stängt, men det försöker Annette Andersson komma undan. Hennes recept är i stället att utnyttja samordningen med kommunen. De som jobbar på Krusenstiernska på sommaren hoppas hon kan få kommunala arbetsuppgifter på vintern, så att lönekostnaderna för gården minskar ordentligt.

– Jag vill baka in det i kommunens verksamhet.

Det handlar också om att få in mer pengar.

– Vi försöker utveckla gården. Vi har kommit en bit under året.

Ett sätt är att öka besöksantalet, genom till exempel fler evenemang.

– Vi vill få barnen att bli intresserade.

Fakta Evenemang 2019 6 juni - Nationaldagen. Kalmar spelmanslag håller spelmansstämma. 27 juni - 28 juli - Krusenstiernska teatern. Trassel. 25 augusti - Tavlor i träden. Konst- och konsthantverksutställning i trädgården. 20 eller 27 oktober - Skördedagen. Försäljning av trädgårdens egen skörd. 5, 6 och 7 december - Julfika. Gården öppnar upp trädgårdsmästarbostaden för fikasugna besökare.

Ett andra sätt är att se över priserna. I dagsläget kan man hyra delar av gården för mellan 300 och som mest 800 kronor per timme. Hit vänder sig till exempel de som vill ordna födelsedagsfest, dop, studentskiva eller fira ett bröllop. En ny prismodell diskuteras.

– Eventuellt kan vi ha en fast avgift för att få vara där.

Annette Andersson vill också se över serveringen, så att de får en högre försäljning. Det diskuteras att ordna speciella bord för de som har med sig egen fika, och de andra borden ska bara vara för de som handlar i kafeet.

Några som hyr in sig på gården tar också med sig egen catering. Att få sälja den maten själva skulle ha stor betydelse för kafeet.

Någon kassako kommer kanske gården aldrig att bli.

– Målet är att vi ska gå ihop. Jag tror inte att vi kommer göra några vinster.