Så många fick körkortslån – i länet och landet

Drygt 56 miljoner kronor har lånats ut till personer som vill ta körkort, varav 1,8 miljoner i initiativtagaren Laila Naraghis (S) hemlän.

Körkortslånet, som infördes efter en riksdagsmotion av Laila Naraghi (S) i Oskarshamn, ger möjlighet att låna 15 000 kronor på samma villkor som ett studielån, för att ta körkort.

Sedan körkortslånet infördes den 1 september förra året har drygt 16 000 ansökningar kommit in till Centrala studiestödsnämnen (CSN). Närmare 11 000 personer har fått lånen beviljade, allra flest i Malmö. Det visar färsk kommunstatistik som CSN har tagit fram åt Nyhetsbyrån Siren.

– Det var ett högt söktryck från början när stödet infördes. Sedan har det planat ut och legat på kring 1 000-1 500 ansökningar i månaden, säger Klas Elfving, pressekreterare på CSN, till Nyhetsbyrån Siren.

– Ligger det kvar på den söknivån som har varit under året, bedömer vi att de pengar som finns anslagna för 2019 kommer att räcka till de som ansöker, fortsätter Klas Elfving.

Ansökningarna beviljas av CSN i den ordning som de kommer in till myndigheten och så länge pengarna räcker. Det finns 151 miljoner kronor anslagna för 2019. Hittills, från 1 september 2018 fram till 22 augusti 2019, har cirka 56 miljoner kronor betalats ut.

– Vi har planerat för samma målgrupp även 2020, men det är riksdagen som måste fatta beslut om statsbudgeten och ha med det här stödet även i fortsättningen, för att vi ska kunna hantera det, säger Klas Elfving.

I Kalmar län har drygt 1,8 miljoner betalats ut, fördelat på 354 personer. Flest, 82 personer, och mest, 440 000 kronor, har gått till boende i Kalmar kommun.

Näst flest låntagare finns i Västervik och Hultsfred, båda med 45 personer. Men när västervikarna fick låna 165 000 kronor fick de lånsökande i Hultsfred 50 000 kronor mer, totalt 215 000.

Men räknat på beviljat lån per låntagare var det södra Öland som hade den högsta summan, 11 500 kronor per låntagare. Högsbyborna behövde låna minst i sina försök att få körkort, 3 125 kronor per låntagare.

I Laila Naraghis hemkommun Oskarshamn har 35 personer lånat sammanlagt 190 000 kronor. Cirka 5 400 kronor per låntagare.

Kommun Låntagare Totalt lån Lån per låntagare

Borgholm13 100 000 7 692,31

Emmaboda27 195 000 7 222,22

Hultsfred45 215 000 4 777,78

Högsby 24 75 000 3 125

Kalmar 82 440 000 5 365,85

Mönsterås17 75 000 4 411,76

Mörbylånga10 115 000 11 500

Nybro 25 125 000 5 000

Oskarshamn35 190 000 5 428,57

Torsås 8 60 000 7 500

Vimmerby23 80 000 3 478,26

Västervik45 165 000 3 666,67

Källa: Nyhetsbyrån Siren/SCB

Län Låntagare Totalt lån

Blekinge 219 1 155 000

Dalarna 397 2 295 000

Gotland 43 225 000

Gävleborg 480 2 890 000

Halland 266 1 190 000

Jämtland 143 595 000

Jönköping 392 2 005 000

Kalmar 354 1 835 000

Kronoberg 278 1 390 000

Norrbotten 211 1 070 000

Skåne 1 823 9 765 000

Stockholm 1 444 7 325 000

Södermanland 510 2 805 000

Uppsala 294 1 330 000

Värmland 348 1 960 000

Västerbotten 176 770 000

Västernorrland 302 1 745 000

Västmanland 426 2 310 000

Västra Götaland 1 555 7 705 000

Örebro 390 2 530 000

Östergötland 553 3 160 000

Riket 10 619 56 125 000

🚘 Körkortslånet är ett lån för dig som är arbetslös och mellan 18 och 47 år.

🚘 Pengarna lånas från CSN för att kunna ta ett svenskt körkort med körkorts­behörighet B, det vill säga för personbil och lätt lastbil.

🚘 Lånet är på högst 15 000 kronor.

🚘 Lånet ska du sedan betala tillbaka, och det behöver du göra även om du inte får körkort.

Källa: CSN

