Samåkning ska undsätta strandsatta

Få saker är så sällsynt som en Pårydsbo som erkänner att det finns något negativt med att bo i Påryd. Eller ja, det skulle väl vara busstiderna då. Men en folkrörelses intåg i byn kan snart råda bot på den sista bristen.

På inbjudan av Kalmar kommun och Karlslundas byalag gästades Påryd under tisdagskvällen av Mattias Jägerskog, grundare av den ideella föreningen Skjutsgruppen, vars uppgift det är att stötta en armé av svenska samåkare.

– Det hela började 2007 när jag studerade i Sundsvall. Då bjöd jag in ett par vänner till en Facebookgrupp och undrade om vi skulle dela fordon, säger Mattias Jägerskog.

– De hakade på och efter ett tag bjöd vännerna in sina vänner, och sedan vänners vänners vänner. På den vägen är det.

Grundidén bakom Facebookgruppen ”Skjutsgruppen” var enkel: Om två personer skulle åt samma håll och det fanns en ledig plats i den enas bil så skulle den andra erbjudas att få åka med. Kostnaden för transporten skulle delas lika, alternativt i utbyte mot att den andra körde nästa gång.

Denna grundidé är ännu i dag grundplåten i Skjutsgruppen som under de gångna tolv åren vuxit sig till en riktig folkrörelse med 70 000 deltagare organiserade i över 600 lokala samåkningsgrupper.

Under informationsträffen presenterade Jägerskog Skjutsgruppen för ett tiotal nyfikna, däribland Södermöre kommundelsförvaltningschef Lena Thor samt byalaget ordförande Thomas Bergström. Fler hade anmält sitt intresse, men den något knapra uppslutningen avskräckte inte Jägerskog som genom åren gjort hundratals liknande presentationer i byar runt om i Sverige.

– Inte alls. De som är här i kväll är eldsjälarna som verkligen tror på det här. Det är de som skapar den första samåkningsgruppen på orten, sedan växer det när de bjuder in vänner, och vänners vänner, och vänners vänners vänner.

Under kvällen fick deltagarna berätta varför de valt att komma och en gemensam nämnare var just Påryds bristande kommunikationer. Något som tydliggjordes när byalagets Thomas Bergström förklarade varför de bjudit in Skjutsgruppen.

– Det vanligaste klagomålet vi får in rör kommunikationerna, berättade Bergström.

– Många pensionärer måste ta sig till hälsocentralen i Ljungbyholm för regelbundna provtagningar men med dagens bussar tar det en halv förmiddag. Vi har skrivit till landstinget om en provtagningsfilial i Påryd men de har svarat att det inte går. Vi har skrivit till KLT om en morgontur till Ljungbyholm men de har svarat att det inte går. Vi har provat närtrafiken men den fungerar inte i Påryd. Det är därför vi bjudit in Skjutsgruppen.

Om en samåkningsgrupp kan organiseras för Påryds pensionärer återstår att se. Men de nämnda provtagningarna passar som hand i handske in i Skjutsgruppens sätt att organisera samåkning.

– Det finns i tre olika varianter av lokala skjutsgrupper, förklarade Jägerskog.

– För det första en grupp för en viss sträcka, alltså en grupp för samåkare som pendlar samma sträcka regelbundet. För det andra en region, för de som vill samåka inom ett visst geografiskt område. Och för det tredje ett ämne, för samåkare som delar ett gemensamt intresse eller ett gemensamt behov av en viss typ av resor.

För att underlätta för denna myriad av olika samåkningskonstellationer lanserades en app förra sommaren. Via den går det söka efter grupper, men även efter avgångar nära en själv.

– Vi samarbetar med Sveriges samtliga länstrafikbolag och när du söker efter en resa i appen så ser du dels om någon samåkare trafikerar rutten, men du ser också kollektivtrafiken. Det är för att vi vill uppmuntra till alla former av kollektivt samåkande.

Efter presentationen fick kvällens deltagare sitta i grupper och spåna idéer på olika lokala skjutsgrupper. Idéer saknades inte.

– Jag har de vanliga idéerna om samåkning till Kalmar och så, berättade Hans Silveberg från Ugglebo.

– Men sedan tycker jag att det är väldigt roligt att åka på loppisar, skulle inte det kunna vara ett ämne för en skjutsgrupp?, frågade han de andra runt bordet.

Flera nickade instämmande.