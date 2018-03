Sämre plats på Ölandsbron – jobben startar nästa vecka

Antalet körfält på Ölandsbron minskas och hastigheten sänks till 70 kilometer från den 19 mars till den 18 juni. Det är nya reparationsarbeten som kräver utrymme.

Trafikverket meddelade på tisdagen att säsongens arbeten på den i år 46 åriga förbindelsen mellan fastlandet och Öland börjar på måndag nästa vecka.

Framkomligheten för bilister försämras rejält och Trafikverket rekommenderar därför pendlare att i första hand ta bussen.

Stora arbeten kommer att utföras såväl i år som nästa år.

Det blir dock uppehåll i reparationerna under de hektiska sommarmånaderna.

För att brojobbarna ska kunna arbeta i en säker miljö behöver körfält stängas av och hastigheten sänkas. Ett körfält i vardera riktningen kommer att vara öppet med hastigheten 70 kilometer i timmen.

För att underlätta pendling över bron finns det ett tillfälligt körfält från och med den 19 mars. Det körfältet kommer att vara prioriterat för linjebusstrafiken. Trafikverket hoppas att det kommer att göra att flera tar bussen över bron.

- Vi gör allt för att ta hänsyn till trafiken i så stor utsträckning som möjligt. Ju färre fordon som kör över bron, desto mer minskar risken för trafikstörningar. Vi kommer inte att utföra något trafikstörande arbete under sommarveckorna, vecka 25 till 35 samt under Skördefesten vecka 39. Trafikanter kan alltså ta sig fram smidigt under dessa perioder, säger projektledare Johan Wesley.

- Trafiken mellan Kalmar och Öland är väl utbyggd. Med det prioriterade busskörfältet så tar förhoppningsvis fler pendlare chansen att åka kollektivt även i framtiden, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell, Kalmar Länstrafik.