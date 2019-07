Scenen stod redo när Gyllene Tider ställde in

Foto: Isabella Kilvéus

Under lördagskvällen skulle Gyllene Tider med sin avskedsturné intagit Fredriksskans i Kalmar. Men vid lunchtid under fredagen kom beskedet att de tvingades ställa in spelningen.

Konserten ställs in på grund av att Per Gessle har åkt på en influensa och har hög feber. Därför tvingades han också ställa in fredagens konsert i Ronneby. Per Gessle själv är förkrossad och hoppas att få möta publiken igen vid de nya utsatta datumen.

Bandet kommer att ta sitt farväl till Kalmar den 5 augusti på samma plats, Fredriksskans. Den 6 augusti får Ronneby sin chans att säga hejdå på Brunnsparken. Det betyder att bandet gör sina två sista spelningar i Sverige på Fredriksskans och Brunnsparken för att sedan bege sig till Norge.

Foto: Jonas Lindstedt/TT

Under Per Gessles 40 år på scen har han endast ställt in två gånger tidigare och då på grund av att han tappat rösten. Annars har han spelat med bland annat diskbråck, ryggskott och matförgiftning.

Pär Israelsson som är evenemangschef på Destination Kalmar beskriver beskedet som tragiskt.

– Det är väldigt tråkigt. Det är många besvikna gäster nu som har tagit ledigt och åkt hit, säger han.

Destination Kalmar tillsammans med Turistbyrån kommer försöka hjälpa så många som möjligt att band annat svara på frågor.

Scenen stod klar

Nere på Fredriksskans var scenen färdigbyggd och klar för konserten. Nästan hela området var uppbyggt med staket och annat när beskedet kom.

– Nu får vi jobba järnet för ersättningsdatumet. Det här är ju en jättestor produktion så nu har vi och göra. Främst måste vi gå ut med information till alla om läget, säger Robin Åkerman som är VD för Paraply Production.

Foto: Isabella Kilvéus

En stressad Robin Åkerman förklarar att ett 100-tal skulle jobbat på spelningen och ringer nu och frågar vad som kommer att ske. Scenen började rivas snabbt efter att beskedet kommit och nu blickar de framåt mot 5:e augusti.

– Vi är taggade som tusan att det blir sommartider en annan dag, säger han och skrattar.

Alla som köpt biljetter till konserten kommer kunna använda dem som inträdes biljetter till spelningen på de nya utsatta datumen. Skulle man inte längre ha möjlighet att gå så går det bra att återlösa sina biljetter via den auktoriserade återförsäljaren Ticketmaster senast den 28 juli.

Folk bokar om sina hotellrum

Efter att beskedet om att Gylle Tider ställer in sin konsert i Kalmar ringde det i telefonerna hos hotellen.

– Ja det är väl lite mer trafik nu med folk som vill byta datum på sina hotell med det behöver inte betyda att det endast är för att Gyllene Tider ställt in, säger Jerker Petersson som är hotellchef på Best Western i Kalmar.

Den 20 juli var det första datumet i juli som blev fullbokat och han förklarar att Gyllene Tider är en bra dragningskraft men att det annars inte är något speciellt.

– Kalmar är en sommarstad så det är bra med tryck här annars också. Jag skulle säga att det är bra fart i hotellbranschen överlag i Kalmar, säger han.