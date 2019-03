SD Kalmar län höll årsmöte

Under söndagen genomförde distriktet SD Kalmar län sitt årsmöte i Kalmar och där drygt 100 ombud samlades för sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Under mötet valdes en ny styrelse enhälligt som ska leda arbetet för de två kommande verksamhetsåren i distriktet. Utöver det valdes även ombud till partiets Landsdagar som genomförs till hösten, vilket är partiets högsta beslutande organ.

Under mötet konstaterades under verksamhetsberättelsen att medlemsutvecklingen i distriktet under föregående år har varit väldigt positiv. I början av året fanns det 934 medlemmar i distriktet, vilket ökade till 1223 medlemmar vid årets slut. Medlemstillväxten blev således under verksamhetsåret 30,9 % och till antalet 289, vilket fortsatt är en betydligt högre tillväxt än för landet i övrigt och det högsta medlemsantal som partiet haft någonsin.

- Det är en stor ära att återigen bli vald till distriktsordsförande, säger Mattias Bäckström Johansson som återvaldes till distriktsordförande för de två närmsta åren.

De som valdes i styrelsen är enligt nedan:

Ordförande - Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn (omval), vice ordförande - Martin Kirchberg, Torsås (omval), andre vice ordförande - Monika Johansson, Mörbylånga (nyval).

Ledamöter: Bo Karlsson, Västervik (omval), John Hoffbrink, Hultsfred (omval), Michael Erlandsson, Oskarshamn (omval), Urban Lindgren, Mönsterås (nyval), Johnny Svedin, Nybro (nyval), Linda Emma Kotanen, Kalmar (omval), Anne Oskarsson, Borgholm (omval), Petra Gustafsson, Kalmar (omval), Göran Bågenholm, Nybro (omval), Petra Anemyr, Vimmerby (nyval).

Suppleanter: Dan Larsen, Västervik (nyval), Charlotte Andersson, Emmaboda (nyval), Lars Fehling, Högsby (nyval), Liselott Hovdegård, Borgholm (nyval)