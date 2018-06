Sedlar för nästan fyra miljarder kronor saknas

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Nu är det endast två veckor kvar till deadline för att lämna in ogiltiga 100- och 500- kronors sedlar på banken. I 52 veckor har svenskarna haft möjlighet att lämna in sina ogiltiga sedlar- men fortfarande saknas 3,8 miljarder.

Fram till den 30 juni kan man sätta in de gamla 100- och 500- kronors sedlarna på banken eller via en insättningsautomat. Det var den 1 juli 2017 sedlarna blev ogiltiga, men fortfarande saknas många.

Det är omöjligt att säga hur många sedlar som saknas i Kalmar län och hur många sedlar som redan har lämnats in i länet. Enligt Tomas Lundberg, presschef för Riksbanken, dröjer det till hösten innan man vet hur många sedlar som lämnats in innan deadlinen.

– Vi får in de här ogiltiga sedlarna med en viss eftersläpning och det dröjer ett tag innan vi får in sedlarna från bankerna. Det dröjer till i höst innan vi har bättre koll på hur många sedlar som har kommit in sedan den sista juni.

Men om man hittar sedlar efter deadlinen kan genom riksbanken lösa in de gamla sedlarna. De tar emot alla sedlar, oavsett hur gamla de är, men då mot en avgift på 100 kronor. Du kan behöva redovisa vart pengarna kommer ifrån, annars är risken att de konfiskeras.

Det är de som är kunder hos Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar bank och Sparbankerna som kan använda insättningsautomaterna.