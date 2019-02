Seniorevent bjuder på föreläsningar och paneler

Foto: Paul Madej

På tisdag och onsdag anordnas senioreventet i Kalmar i samarbete med PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna. Eventet ska bjuda på föreläsningar, utställare och paneldiskussioner. Bandet ”The Two Boys” är en av de planerade musikföreställningarna under eventet. Under mässan kommer utställare från sju olika kategorier informera seniorer om möjligheter, tjänster och erbjudanden. Mässan är laddat med artister och underhållning på scenen, där det även kommer hållas aktuella debatter som berör seniorer.

Senioreventet hålls i Guldfågelns arena mellan 10-16 på tisdagen och onsdagen.