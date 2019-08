Sigge Ennart sa stopp till stress och hoppade av ekorrhjulet

Foto: Ida Andersson

Sigge Ennart har haft en lång karriär inom journalistyrket och varit chef på Aftonbladet i flera år. För drygt två år sen sa han stopp till all stress och hoppade av ekorrhjulet. Resultatet blev hans nysläppta bok ”Ta det lite lugnare och må mycket bättre”.

I dag lever vi i ett effektiviserat samhälle. Pensionsåldern ska höjas, allt ska gå snabbare och människan ska vara mer produktiv är någonsin förr. Efter 35 år som reporter och chef på Aftonbladet och mediekoncernen Schibsted fick Sigge Ennart nog och satte ner foten genom att säga stopp till all stress.

Han förklarar hur han själv snabbt drogs in i ekorrhjulet vilket han tror beror på längtan efter att göra karriär och få bekräftelse. Han menar på att du skapar en identitet och blir någon vilket anses som roligt. Därefter kommer man till en fas i livet där man inser att det kanske gått lite överstyr. Dessa tankar kom redan när han var föräldraledig med sitt första barn som i dag är 12 år.

– Jag tänkte att man måste ju kunna skriva om sitt liv på något sätt, säger han.

Tankarna växte gradvis fram samtidigt som rädslor uppstod. Hur ska ekonomin gå? Kommer jag behöva sälja bilen? Måste vi flytta och i så fall behöver barnen byta skola? Är några tankar som han gick igenom.

– Det tar långt tid från att man tänker den första tanken till att faktiskt slutföra det. För det är ett livsavgörande beslut att hoppa av ekorrhjulet. Du måste grunda och ladda batterierna ganska väl, säger han.

Livet efter avhoppet

Nu har det det gått drygt två år sen han hoppade av ekorrhjulet, ett beslut han aldrig kommer ångra.

– Jag kommer aldrig gå tillbaka till ett nio till fem jobb igen, been there done that, säger han.

Under den här tiden har han märkt stora förändringar. Den största förändringen har skett inom familjen, där han har blivit en bättre pappa åt sina barn.

– Polletten föll ner när barnen berättade för mig att de tycker om att jag hämtar dem tidigare från dagis eller att att jag gör pannkakor mycket oftare. De tycker att jag är en toppenpappa nu, säger han.

Den andra förändringen är hälsan. Nu behöver varje delmoment som han gör i sitt liv inte bli ett stressmoment. Nu är det han som styr sin vecka, när och hur han vill göra saker.

Efter att ha sagt upp sig har reaktionerna från folk runt omkring varit blandade. De flesta ställer frågan ”Vad ska du göra nu då?”.

– Då menar dem inte om jag ska gå runt och reflektera eller ägna mer tid åt min familj utan de undrar till vem ska jag sälja min tid? Och det kan låta lite suspekt, men jag ska göra så lite jag bara kan, säger han.

Två miljoner vill ta det lugnare

I en undersökning som gjorts i samband med boken visar det att två miljoner av totalt 4,8 miljoner yrkesarbetande vill ta det lugnare. En förvånande siffra för Sigge Ennart.

I och med att boken släpptes gjordes Google annonser där de kan se att det är mest kvinnor som klickar på sökord som inne håller stress. Det är också relativt jämt mellan åldrarna förutom att det är den yngre generationen som mer klickar sig in på hur de kan hantera sin stress. Sigge Ennart tror att det beror på att kvinnor lättare tar med sig jobbet hem.

– Kvinnor är mer för att de ska vara duktiga och bevisa mer. De har högre krav på sig själva och därför tar det också lättare med sig jobbet hem, säger han.

All stress, alla krav, effektiviseringen och vår produktivitet gör att vi mår sämre.

– Ekorrhjulet är vår största folksjukdom. Flera tusen människor söker vård varje år för stressrelaterade sjukdomar, säger han.

För att en förändring ska ske krävs det enligt Sigge Ennart en folkrörelse som säger ifrån. Samtidigt som det krävs mod hos den enskilde individen. Med den här boken hoppas han kunna inspirera och gjuta mod i människor att våga ställa kravet på att inte vara så effektiva utan ta det lite lugnare.