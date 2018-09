Simklubben kritisk: ”Vi får inte vara med och påverka nya simhallen”

Foto: Anders Johansson

Att det ska byggas en ny simhall i Snurrom är klart sedan länge. Men hur den ska se ut eller när den ska stå färdig är fortfarande inte klart.

– Vi har givetvis önskemål, men politikerna vill inte lyssna. Det är en envägskommunikation, säger simklubbens ordförande Henrik Skeppland.

För ganska precis ett år sedan skrev vår tidning om de urusla förhållande i den nuvarande simhallen på Malmen i Kalmar. Då larmade dåvarande ordföranden Hanna Woksepp bland annat om att taket i simhallen riskerade att rasa in om det kom mycket snö.

– Det är fortfarande lika dåligt. Ingenting görs för att förbättra miljön i simhallen eftersom man ny helt riktar in sig på den nya hallen i Snurrom. Luften är under all kritik och fukten finns överallt, konstaterar Skeppland.

Foto: Daniel Bogefors

Flera år har nu gått sedan kommunen beslutade att man ska bygga en helt ny simhall i Snurrom i de norra delarna av centrala Kalmar.

– Vi i Kalmar Simsällskap har hört av oss till de styrande politikerna om att vi vill vara med i planeringen hur den nya simhallen ska utformas. Men det verkar som om kommunen inte vill lyssna alls på oss. Vi har blivit lovat ett möte men ännu inget hört om tid för att diskutera nya simhallen.

Från början var inte kommunen helt övertygad om att det skulle byggas en 50-metersbassäng. Men där har man ändrat åsikt och nu är det bestämt att bassängen ska vara 50 meter. Simföreningen kräver tio banor, kommunen vill ha åtta.

– Tio banor är ett måste. Då skulle vi kunna dela av den på mitten och använda den bättre. Sedan handlar det också om vår möjlighet att kunna arrangera stora simtävlingar, fortsätter Skeppland.

– 50 meter lång med tio banor är SM-standard. Och för att arrangera större tävlingar såsom SM och Sum-Sim finns det också krav på läktarplatser och bekvämligheter för publik. Precis som det är inom fotbollen så har förbunden olika krav på arenorna för att få arrangera vissa matcher.

– Om vi nu får en helt ny simhall i Kalmar så vore det ju jättekul för allmänheten att få se exempelvis Sarah Sjöström tävla här.

Men för att få alla bitarna på plats krävs det givetvis att simföreningen och kommunen samtalar om simhallens utformning. Men enligt Henrik Skeppland görs inte det.

– Nej, politikerna lyssnar inte på oss. Det känns som om kommunen bara vill bli av med oss stundtals.

I skrivande stund står 600 barn och ungdomar i kö för att få börja simma i Kalmar Simsällskap.

– Simföreningen får ändrade tider och schema att följa för att bedriva vår verksamhet på, och då kan vi helt enkelt inte ta emot alla som vill simma. Det här är bara en av alla saker som vi skulle vilja ta upp med de ledande politikerna – men det verkar inte vilja lyssna på oss, avslutar Henrik Skeppland.