Sjöng ut för klimatet

Foto: Anders Jönsson

Sju körer gjorde tillsammans en mäktig manifestation för klimatet på fredagskvällen. – Det är jättefint att vi visar att vi måste göra en förändring så vi kan fortsätta leva på den här vackra blågröna planeten, sa initiativtagaren Amie Ringberg.

Vädret gjorde att körmanifestationen Choirs for future tvingades flytta in in domkyrkan, som var i princip fullsatt. Körerna sjöng två låtar var, och sedan blev det allsång, Evert Taubes Änglamark.

De sju körerna, Friskvårdskören, Kvinnokampskören, Månkören, Pridekören, Quastakören, Sång & komp samt Vox Communis bjöd på ett blandat program, från Yoko Onos Sisters o Sisters till Carolas Vilken värld det ska bli.

– Just idag är det global kraftsamling för klimatfrågan. I över 1600 städer i 100 länder är det någon form av evenemang. Vi visar att vi tar klimatet på allvar, att vi vill se en förändring, sa Amie Ringberg, som själv sjunger i Friskvårdskören som nog var kvällens minsta.

Hon har deltagit i fredagsmanifestationerna på Stortorget.

– Jag vill kunna se mina barn i ögonen och säga att jag gjorde vad jag kunde. Det är härligt med så mycket energi och att det är så mycket folk här. Jag tror att den här kraftsamlingen för klimatet betyder mycket. Har man varit här kanske det är enklare att ställa sig på torget en fredag.